„Habe Grund zur Hoffnung“: Botschafter Makejew erwartet Lieferung von „Leopard“-Panzern

Der neue ukrainische Botschafter Makejew sagt, er spüre jeden Tag, dass Deutschland hilfreich sei. Vielleicht zeigt sich diese Unterstützung auch bald mit Kampfpanzern vom Typ „Leopard“ – darauf darf der Melnyk-Nachfolger hoffen.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksiy Makejew, erwartet die Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland. „Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die Entscheidung getroffen wird, Leopard 2 aus Deutschland direkt in die Ukraine zu liefern“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gibt es Gespräche mit der Bundesregierung. „Wir brauchen diese Kampfpanzer“, betonte Makejew.

Es sei „Zeit aufzuhören, darüber zu reden, Russland nicht provozieren zu wollen. Was soll noch passieren? Wie viele Bucha, Mariupol oder Isjums – Orte der Vergewaltigung und Massengräber – soll es geben?“ Deutschland habe mit der Lieferung des Raketenabwehrsystems IRIS-T „Führungskraft gezeigt“, sagte der Diplomat, der seit Ende Oktober Botschafter in Deutschland ist.

Hauptkampfpanzer? „Ja, lass uns darüber reden“

„Und wir erwarten diese Führungsrolle in anderen Waffensystemen. Dazu gehören Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge wie Leoparden, Marder, Füchse und Dingos“, sagte Makeyev. „Wir sind in Gesprächen mit der Bundesregierung.“ Auf die Frage, ob dazu auch die direkte Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine gehören würde, bestätigte der Botschafter: „Ja, darüber reden wir.“

Das Ziel der Ukraine sei es, den Krieg zu gewinnen, sagte Makejew. „Wir haben in den vergangenen acht Jahren gelernt, dass Verhandlungen mit Russland nicht zum Frieden führen. Wir brauchen keine Vermittler, wir brauchen Verbündete.“ Der Westen müsse „als Team agieren und wir müssen in der Lage sein, auf alles zurückzugreifen, was das Team hat“.

Der Botschafter bat auch um Hilfe beim Wiederaufbau. „Wir haben Listen erstellt und sie mit den Deutschen geteilt. Wir brauchen am meisten Generatoren und Transformatoren“, sagte er. „Die ersten Lieferungen sind bereits im Gange.“ Der ukrainischen Regierung sei klar, „dass die Russen ihren Krieg gegen die Zivilbevölkerung im Herbst auf unsere Energieinfrastruktur ausdehnen werden“, sagte der Diplomat. „Wir rechnen damit, dass in diesem Jahr 40 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts verloren gehen.“

In einem Interview mit den ARD-Tagesthemen sagte Makejev am Freitag außerdem, dass er jeden Tag das Gefühl habe, Deutschland sei hilfreich. Er appellierte an die Deutschen: „Bitte unterstützen Sie uns so lange wie möglich, wir werden diesen Krieg gewinnen und dann gibt es keine Flüchtlinge mehr.“