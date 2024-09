„Ich habe mir mal vor einem Spiel eine Flasche Wick Medinait aus der Apotheke geholt, getrunken und durfte dann am nächsten Tag nicht spielen, weil es auf der Dopingliste stand. Ich habe unseren Arzt nicht gefragt, sondern mir das Zeug einfach in den Mund geschoben“, erzählt der ehemalige deutsche Nationalspieler in seinem Podcast „Basler ballert“.

Um welches Spiel es sich handelte und bei welchem ​​Verein er damals unter Vertrag stand, sagte Basler nicht. Der frühere Mittelfeldspieler spielte unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern.