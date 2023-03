Een nieuw rapport van de mensenrechtencommissaris van BC heeft bevestigd dat haatgerelateerde incidenten exponentieel zijn gestegen tijdens de eerste jaren van de COVID-19-pandemie, waardoor mensen uit alle hoeken van de provincie werden getroffen tijdens een van de meest verdeeldheid zaaiende periodes in haar geschiedenis.

Het dinsdag gepubliceerde rapport liet zien hoe haat mensen in de hele provincie zowel thuis als in het openbaar trof op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie en meer – hoewel de piek in anti-Aziatische haat “bijzonder acuut” was.

“Hoewel haat niet nieuw is, markeert de pandemie een periode in onze collectieve ervaring die gevuld is met angst, wantrouwen, verdeeldheid en haat”, zei BC-mensenrechtencommissaris Kasari Govender op een persconferentie.

“Het is ook een periode waarin we een opmerkelijke mate van collectieve zorg hebben gezien”, voegde ze eraan toe. “Het publieke bewustzijn over racisme en de reële impact ervan op het leven van geracialiseerde mensen is aanzienlijk gegroeid (en) gemeenschappen hebben zich ingezet om solidariteit te tonen met de meest getroffenen en zich uit te spreken tegen haat.”

Het bijna 500 pagina’s tellende rapport is het resultaat van een uitgebreid openbaar onderzoek dat is gehouden om de oorzaak van de gemelde toename van haat tijdens de pandemie te onderzoeken en mogelijke oplossingen aan te bevelen. Govender zei dat ze gelooft dat het onderzoek het eerste in zijn soort is in het land.

Incidenten varieerden van haatdragende beledigingen tot fysieke aanvallen. Uit het rapport bleek dat de overheid en het strafrechtsysteem om verschillende redenen niet effectief zijn geweest als het gaat om het ter verantwoording roepen van mensen, maar gemeenschapsorganisaties presteerden beter met de juiste financiering.

Gemeenschapscrisiscentra konden bijvoorbeeld een toenemend aantal vrouwen ondersteunen die tijdens de eerste maanden van de pandemie te maken hadden met geweld tussen partners, nadat ze noodhulpgeld uit Ottawa hadden ontvangen.

BC zag een van de grootste toenames in door de politie gerapporteerde haat: rapport

Haatincidenten worden in het rapport gedefinieerd als door haat gemotiveerde acties of woorden die bedoeld zijn om een ​​persoon te vernederen, te ontmenselijken en het zwijgen op te leggen op basis van hun persoonlijke kenmerken – waargenomen of echt.

Volgens het rapport zag BC een van de grootste toenames van haatmisdrijven die tussen 2019 en 2020 bij de politie werden gemeld, volgens cijfers van Statistics Canada.

Het aantal steeg van 1.951 incidenten in 2019 tot 2.646 het volgende jaar – een stijging van 35 procent die waarschijnlijk nog steeds een ondervertegenwoordiging is, aangezien velen dergelijke misdaden niet aangeven bij de politie.

Door de politie gerapporteerde misdrijven tegen Aziatische bevolkingsgroepen stegen in dat jaar met 482 procent, terwijl die tegen zwarte mensen met 115 procent toenam.

Trixie Ling wordt in mei 2020 in Vancouver gefotografeerd. (Ben Nelms/CBC)

“Dat was moeilijk te lezen vanwege alle verhalen, en wetende dat vooral Aziatische senioren (en) vrouwen zoals ik en jongeren het doelwit waren … maar het is echt belangrijk dat we dat verhaal delen”, zei Trixie Ling, die zich uitsprak en deed aangifte bij de politie nadat een blanke haar in 2020 in Vancouver met anti-Aziatische beledigingen had uitgescholden en bespuugd.

“Ik denk dat dit nog maar het begin is van hoe we praten over verantwoordelijkheid en genezing, zowel binnen de overheid als binnen onze eigen gemeenschap”, voegde ze dinsdag toe in een interview.

“Ik denk dat dit ons ertoe aanzet om te zeggen dat we allemaal een collectieve verantwoordelijkheid en actie moeten nemen om haat tegen te gaan.”

Geweld tegen vrouwen, met name geweld door intieme partners, kwam ook vaker voor tijdens de pandemie, hoewel de commissie opmerkte dat deze incidenten volgens de wet of in de samenleving “zelden worden beschouwd” als haatmisdrijven en dat de gegevens niet altijd consistent zijn tussen de autoriteiten.

Het rapport deed een tiental aanbevelingen, waaronder een oproep om een ​​gecentraliseerd systeem voor het melden van haat te creëren, evenals nieuwe normen voor politiewerk, waaronder de eis dat alle politiediensten ten minste één specialist moeten hebben die is opgeleid in haatmisdrijven.

De commissie riep ook socialemediaplatforms op om een ​​aantal wijzigingen aan te brengen, waaronder het reviseren van algoritmen om discriminerende inhoud te helpen begraven en te voorkomen dat advertenties bij haatdragende berichten verschijnen.

Er zijn gegevenslacunes ondanks ‘berg aan bewijs’

De statistieken waren een klein deel van de stapel bewijsmateriaal dat de commissaris verzamelde door middel van tientallen hoorzittingen, schriftelijke inzendingen, opiniepeilingen, enquêtes, onderzoeksrapporten, een persoonlijke bijeenkomst met inheemse ouderlingen en informatieverzoeken aan elk politiebureau in de provincie.

‘Als je eenmaal door deze berg bewijs heen bent, wordt het onmogelijk te ontkennen dat we aan het afrekenen zijn’, zei Govender.

Uit het onderzoek, dat in 2021 begon, bleek ook dat het rechtssysteem haatmisdrijven niet goed kan aanpakken vanwege problemen vanaf de fase van aangifte bij de politie tot aan de rechtbank.

Procureur-generaal Niki Sharma van BC luistert tijdens de vrijlating van dinsdag in Vancouver naar het eindrapport van een onderzoek naar haat tijdens de COVID-19-pandemie. (Ben Nelms/CBC)

Velen voelen zich niet veilig om aangifte te doen bij de politie. Degenen die dat wel doen, kunnen worden opgewacht door agenten en aanklagers die “conservatief” zijn in het vervolgen van aanklachten, aldus het rapport.

Op basis van statistieken van Statistics Canada, politie, aanklagers en rechtbanken schatte de commissie “het werkelijke aantal” haatincidenten in de provincie tussen 2015 en 2021 op ongeveer 20.000.

Minder dan een kwart daarvan werd gemeld bij de politie. Slechts zes mensen werden beschuldigd van haatmisdrijven op grond van secties van het Wetboek van Strafrecht die specifiek verwijzen naar haatpropaganda, publieke haat en kattenkwaad – met slechts drie veroordelingen.

“Deze cijfers laten zien dat hoewel strafrechtelijke vervolging van haatmisdrijven een belangrijk stuk verantwoording is, het de meeste mensen geen gerechtigheid brengt”, zei Govender dinsdag.

Het rapport bevatte geen gevallen waarin haat een verzwarende factor was bij de veroordeling, omdat die gegevens niet systematisch worden bijgehouden door de rechtbanken.

Het complexe, dure civiele rechtssysteem en de ernstige vertragingen bij het BC Human Rights Tribunal zijn ook problematisch.

Wel vonden mensen hulp in de gemeenschap. Velen vertelden de commissie hoe ze “kracht, steun en verbinding” vonden in de organisaties en mensen om hen heen, aldus het rapport.