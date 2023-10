Beim Sprintrennen in Austin wird Max Verstappen nur zu Beginn kurzzeitig gefährlich, danach kann er wie so oft das Geschehen kontrollieren. Unterdessen hinkt Niko Hülkenberg im Haas weiter hinterher – ein umfassendes Update des Wagens scheint kaum Verbesserungen zu bringen.

Auch nach seinem frühen WM-Triumph in der Formel 1 ist Max Verstappen nicht zu stoppen. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich souverän den Sieg im Sprintrennen vor dem Großen Preis der USA am Samstag in Austin. Im Ziel lag der dreifache Champion nach 19 Runden mehr als neun Sekunden vor Lewis Hamilton im Mercedes. „Einfach wunderbar“, sagte Verstappen am Boxenfunk. Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde in Texas Dritter.

Zu Beginn verteidigte Verstappen seine Führungsposition hart gegen Leclerc und drängte den Monegassen weit an den Rand der Strecke. Leclerc musste daher Hamilton bereits in der ersten Kurve passieren lassen. Der Brite ging daraufhin auf Verstappen los, schaffte es aber nicht, in Schlagdistanz zu einem Überholmanöver zu kommen.

Nach dem ersten Renndrittel gewann Verstappen immer mehr Abstand zu Hamilton und kontrollierte das Geschehen bis zum Schluss. Für den Niederländer war es sein dritter Sieg im fünften Sprintrennen der Saison. Er hatte das auf rund 100 Kilometer verkürzte Format bereits in Österreich und Belgien gewonnen.

Platz 15 für Hülkenberg

Nico Hülkenberg lag erneut weit zurück. Der Haas-Pilot musste sich mit dem 15. Platz begnügen. Die Hoffnungen seines Teams auf ein umfassendes Paket neuer Komponenten für das Auto haben sich zumindest in Texas bisher nicht erfüllt.

Verstappen hatte sich bereits vor zwei Wochen in Katar seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Allerdings unterlief dem 26-Jährigen im Qualifying für das Hauptrennen am Freitag in Austin ein Fahrfehler. Seine Bestzeit wurde gestrichen, weil er kurzzeitig von der Strecke abkam. Deshalb startet Verstappen am Sonntag (21 Uhr/Sky) nur von Platz sechs in den Grand Prix. Leclerc holte sich die Pole-Position.