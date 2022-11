Haas hat eine Entscheidung getroffen: Die Hinweise auf ein Schumacher-Aus mehren sich

Die spannendste Restfrage der Formel 1 ist geklärt: Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigte in Sao Paulo, dass die Entscheidung, welcher Fahrer 2023 Teamkollege von Kevin Magnussen wird, bereits hinter den Kulissen gefallen ist. Nächste Woche soll es bekannt gegeben werden.

Es mehren sich die Anzeichen, dass die Zeit von Mick Schumacher als Stammfahrer in der Formel 1 mit Saisonende vorerst vorbei ist. Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigte in Sao Paulo Berichte, dass der US-Rennstall bereits entschieden habe, wer 2023 das Cockpit neben Kevin Magnussen bekommen werde. Auf die Frage, ob sein Fahrer auf dem Bild sei, gab Steiner eine klare Ansage. Steiner gestand, dass Haas die aufwändige Fahrerfrage bereits „in den letzten Tagen“ entschieden habe. „Jetzt arbeiten wir noch an ein paar Details und dann werden wir es bekannt geben.“ Dies soll „nächste Woche“ geschehen.

Zu klären sind nach RTL/ntv-Informationen noch Details zur Vertragsdauer und zum Gehalt, über das verhandelt wird. Auf die Frage, ob seinem Fahrer die Entscheidung bekannt sei, antwortete Steiner: „Unser Fahrer weiß es nicht, ich werde mit ihm darüber sprechen, was wir tun.“ Ein Indiz dafür, dass Schumacher nicht mehr über Dinge wie Vertragslaufzeiten und Gehalt spricht, womit der 23-Jährige eher die bittere Nachricht über seinen Abschied von Haas erwarten dürfte.

Beim Sprintrennen in Brasilien hat Schumacher im Cockpit einmal mehr gezeigt, was in ihm steckt. Als Letzter gestartet, machte er acht Positionen gut, mehr als jeder andere Fahrer im Feld. Er belegte Platz 12 und damit eine ordentliche Ausgangsposition für das Rennen. „Ich hatte eine gute erste Runde, das hat geholfen“, sagte er zu Sky, „aber dann hatte ich früh im Rennen das Gefühl, dass etwas mit dem Motor nicht stimmte. Also haben wir viel daran gearbeitet, es war ein bisschen wild. Wenn überhaupt etwas gewesen wäre.“ perfekt gelaufen, wenn es zwei Plätze mehr gegeben hätte.“ Teamkollege Magnussen im Haas, der am Freitag überraschend die Pole-Position holte, hatte es erwartungsgemäß schwer, sicherte seinem Team als Achter dennoch einen wichtigen Punkt.

Vieles spricht also für ein Formel-1-Comeback von Nico Hülkenberg. Der 35-Jährige gilt seit Wochen als heißer Kandidat für den Haas-Sitz. In einem Interview mit RTL/ntv bestätigte Steiner wiederholt einen heißen Draht zu Hülkenberg. Bekommt Schumacher bei Haas keinen neuen Vertrag, hat er nur eine Mini-Chance auf ein Stammcockpit 2023. Der bei Williams festgesetzte Logan Sargeant muss beim Formel-2-Finale noch die nötigen Punkte für die F1-Superlizenz sammeln in Abu Dhabi. Eigentlich eine Formsache, aber wenn der US-Amerikaner es nicht schafft, würde das Schumacher eine Tür im britischen Traditionsteam öffnen. Williams-Chef Jost Capito hatte Schumacher bereits Anfang Oktober in einem RTL/ntv-Interview als „charmante“ Option bezeichnet.