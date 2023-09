Diego Simeone, Cheftrainer von Atletico Madrid, hat behauptet, Lionel Messi sei derzeit der beste Spieler der Welt.

Während seiner Zeit als Trainer des spanischen Klubs traf der Argentinier auf die größten Namen, und obwohl viele immer noch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treu bleiben, setzen sich viele aufstrebende Stars für ihre Sache ein.

4 Simone war sich einig in seiner Wahl zum derzeit besten Spieler der Welt Bildnachweis: GETTY

4 Messis Erfolge bei der Weltmeisterschaft werden ihm wahrscheinlich einen weiteren Ballon d’Or bescheren Bildnachweis: Getty

Erling Haaland, Kylian Mbappe und Vinicius Jr. sind allesamt Namen, die als Anführer der Post-Messi- und Ronaldo-Ära gelten, während Jude Bellingham ebenfalls als Superstar gilt.

Solange Messi und Ronaldo noch ihre Fußballschuhe schnüren, wird ihre Rivalität bestehen bleiben, auch wenn der portugiesische Stürmer darauf beharrt, dass sie nun vorbei sei.

Simeone hat sich immer auf die Seite seines Landsmanns Messi als den Größten der Welt gestellt und gleichzeitig das Talent sowohl des ehemaligen Barcelona-Stars als auch von Ronaldo bewundert.

Allerdings bekräftigte Simeone in einer Pressekonferenz vor dem Spiel von Atlético Madrid am Samstag in Valencia seine Ansicht, dass der 36-jährige Messi weiterhin der Beste der Welt sei.

„Der derzeit beste Spieler der Welt? Messi“, sagte er gegenüber Reportern.

„Messi, er ist Weltmeister geworden. Was muss er noch gewinnen, um weiterhin der Beste der Welt zu sein?“

Der Star von Inter Miami wird nach seinen Heldentaten bei der Weltmeisterschaft später in diesem Jahr voraussichtlich den achten Ballon d’Or gewinnen.

Messi inspirierte Argentinien zu seinem dritten WM-Triumph in Katar, eine Leistung, die voraussichtlich bei der Ballon d’Or-Zeremonie in Paris im Oktober gewürdigt wird.

4 Simeone lobte Ronaldo und seine Stellung in der Fußballgeschichte Bildnachweis: Getty

4 Aber Simone bewertet Messi als den besten der Welt Bildnachweis: Getty

Der Argentinier hat Inter Miami bereits dabei geholfen, mit dem Gewinn des Ligapokals seinen ersten Pokal überhaupt zu gewinnen, und sorgt seit seiner Ankunft in diesem Sommer in Südflorida weiterhin für Schlagzeilen.