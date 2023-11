Was ist während Ihrer Flitterwochen in einem Hotelzimmer in Dubai passiert? Einem niedersächsischen Gynäkologen wird vorgeworfen, während der Reise seine Frau mit einer Schere verstümmelt zu haben. Mehr als vier Jahre nach der mutmaßlichen Tat und zwei Jahre nach der Anklageerhebung beginnt am Montag (9 Uhr) der Prozess gegen den 54-Jährigen am Landgericht Braunschweig.