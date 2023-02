Gwyneth Paltrow hat immer noch dieses Kleid aus den 90er Jahren mit Brad Pitt

Manche Dinge kommen nie aus der Mode – wie ein Rückblick auf Gwyneth Paltrow und Brad Pitt’s Romantik.

Während sie sich vor fast drei Jahrzehnten trennten, teilte der Goop-Mogul kürzlich das Kleid, das sie noch aus ihrer gemeinsamen Zeit hat.

Das Kleidungsstück wurde am 2. Februar in einem YouTube-Video für ihre Lifestyle-Marke enthüllt. Beim Durchsuchen der archivierten Kleidung, die sie in einem Lager aufbewahrt, stieß Paltrow auf das Ensemble, das sie zur Premiere ihres Films von 1996 trug Der Sargträger.

„Das ist ein Kleid von Calvin Klein aus den 90ern, ich glaube, ich habe es bei einer Premiere oder so getragen, als ich mit Brad Pitt ausgegangen bin“, sagte sie in dem Clip vom 2. Februar. „Sehr 90er, weißt du, Hemdkleid-Art. Es ist wie lässig. Es ist entspannt.

Paltrow, 50, und Pitt, 59, datierten sich, nachdem sie in dem Film von 1995 mitgespielt hatten Se7en. Sie verlobten sich, trennten sich aber 1997.