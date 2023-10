Gwyneth Paltrow teilt ihre Lieblingserinnerung mit Matthew Perry nach dem tragischen Tod des Schauspielers.

„Ich traf Matthew Perry 1993 beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts“, teilte der Oscar-Preisträger am 29. Oktober in einer bewegenden Instagram-Hommage mit. „Wir waren beide den größten Teil des Sommers dort, um Theaterstücke zu spielen. Er war so lustig und so süß und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein.“

Der Ironman Die Schauspielerin enthüllte sie und den Verstorbenen weiter Freunde Der Star erzählte in ihren frühen Jahren tatsächlich eine kurze Romanze, als sie versuchten, in Hollywood Fuß zu fassen.

„Wir fuhren raus, um in Bächen zu schwimmen, tranken Bier in der örtlichen College-Bar und küssten uns auf einem Feld mit hohem Gras“, fuhr Paltrow fort. „Es war ein magischer Sommer. Er hatte den Piloten erschossen Freunde aber es war noch nicht ausgestrahlt worden. Er war nervös und hoffte, dass sein großer Durchbruch unmittelbar bevorstand. Es war. Wir blieben eine Zeit lang Freunde, bis wir uns trennten, aber ich freute mich immer, ihn zu sehen, wenn ich es tat.