Geen twijfel daarover: Gwen Stefani’s kinderen worden groot.

De zangeres, 53, vierde haar zoon Apollo’s 9e verjaardag op 28 februari met een lief eerbetoon op Instagram.

“Mijn wereld is zoveel groter met jou erin, gelukkige verjaardag, Apollo,” schreef ze, “ik hou zoveel van je.”

Samen met het bericht plaatste Gwen schattige foto’s en video’s van haar jongste zoon van door de jaren heen, waaronder een met stiefvader Blake Shelton– op haar gericht Nee Twijfel lied “Running.”

De artiest “Hollaback Girl” deelt zowel Apollo als zonen Kingston16, en Zuma14, met haar ex-man Gavin Rossdale. Het voormalige koppel verwelkomde Kingston, hun eerste kind samen, in 2006, en zijn geboorte was het begin van een nieuw hoofdstuk voor Gwen.

“Ik herinner me dat ik dacht: ‘Oh mijn god, ik word moeder? Dat wordt raar als mensen me vertellen dat ik moeder ben.’ Dat woord klonk gewoon raar’, zei ze in een aflevering van maart 2021 DJ Khaledde podcast De eerste. “Maar daar ben ik heel snel overheen gekomen.”