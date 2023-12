Guterres dringt er bij de Veiligheidsraad op aan actie te ondernemen in verband met de Israëlisch-Palestijnse crisis als bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid

In een brief aan de Raad beriep de heer Guterres zich op artikel 99, opgenomen in hoofdstuk XV van het Handvest.

Hierin staat dat de VN-chef “elke zaak die naar zijn mening de handhaving van de internationale vrede en veiligheid zou kunnen bedreigen, onder de aandacht van de Veiligheidsraad mag brengen.”

In een verklaring aan journalisten, samen met de brief, zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric dat dit de eerste keer was dat de heer Guterres zich sinds zijn aantreden in 2017 genoodzaakt voelde zich te beroepen op Hoofdstuk 99.

Schaal van verlies

De heer Dujarric legde uit dat de VN-chef deze stap zette “gezien de omvang van het verlies aan mensenlevens in Gaza en Israël, in zo’n korte tijd”.

Hij beschreef het gebruik van artikel 99 als een “dramatische constitutionele zet“dat de heer Guterres hoopte dat dit meer druk zou uitoefenen op de Raad – en op de internationale gemeenschap in het algemeen – om een ​​staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen te eisen.

“Ik denk dat dit misschien wel de belangrijkste aanroeping is”, zei de heer Dujarric tegen verslaggevers op het VN-hoofdkwartier, “naar mijn mening het krachtigste instrument dat hij (de secretaris-generaal) heeft.”

De brief werd woensdagochtend laat naar de voorzitter van de Veiligheidsraad in New York gestuurd.

Sinds de terreuraanslagen van 7 oktober door Hamas-militanten in Zuid-Israël en de aanhoudende bombardementen en grondoperaties door Israëlische strijdkrachten in de Gazastrook heeft de Veiligheidsraad medio november één resolutie aangenomen, na vier mislukte pogingen om eerder consensus te bereiken, waarin werd opgeroepen tot “ dringende en verlengde humanitaire pauzes”.

Na een pauze van een week in de vijandelijkheden, waarbij enkele van de 240 gijzelaars die door militanten in Gaza werden vastgehouden, werden uitgewisseld voor Palestijnse gevangenen, begonnen de gevechten op 1 december opnieuw, waardoor de secretaris-generaal zijn diepe spijt betuigde.

‘Verschrikkelijk menselijk lijden’

In zijn brief aan de voorzitter van de Raad zei de heer Guterres dat de ruim acht weken van gevechten in totaal “verschrikkelijk menselijk lijden, fysieke vernietiging en collectieve trauma’s in heel Israël en de bezette Palestijnse gebieden hadden veroorzaakt.”

Hij benadrukte de ruim 1.200 “brutale moorden” door militanten op 7 oktober, waaronder 33 kinderen, en de 130 mensen die nog steeds gevangen worden gehouden.

“Ze moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. De verhalen over seksueel geweld tijdens deze aanslagen zijn verschrikkelijk”, voegde de VN-chef eraan toe.

Terwijl Israël zich blijft richten op Hamas-strijders, zegt hij dat burgers in de Gazastrook ernstig gevaar lopen, met naar verluidt meer dan 15.000 doden, waaronder meer dan 40 procent kinderen.

Ongeveer 80 procent van de inwoners van Gaza is ontheemd, terwijl ruim 1,1 miljoen mensen hun toevlucht zoeken in opvangcentra van de Palestijnse Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNRWA).

Ziekenhuizen nu ‘slagveld’

De heer Guterres zei dat er simpelweg geen effectieve bescherming is voor burgers en dat het nergens veilig is.

“Ziekenhuizen zijn veranderd in slagvelden”, voegde hij eraan toe, terwijl hij zei dat ik, te midden van de voortdurende bombardementen op alle delen van Gaza, “en zonder onderdak of de essentiële voorzieningen om te overleven, verwacht dat de openbare orde binnenkort volledig zal instorten”.

Wat betreft Resolutie 2712 van de Raad van 15 november zei hij dat de huidige omstandigheden het onmogelijk maken om de humanitaire hulpgoederen op te schalen, om tegemoet te komen aan de enorme behoeften van burgers – zoals de resolutie vereist.

“We zijn eenvoudigweg niet in staat de mensen in nood in Gaza tegemoet te komen”, schreef hij, en we lopen “een ernstig risico op de ineenstorting van het humanitaire systeem.”

De gevolgen daarvan hebben onomkeerbare gevolgen voor de Palestijnen en de rest van de wereld vrede en veiligheid van de hele regiobetoogde hij.

‘Dit is urgent’

“Een dergelijke uitkomst moet koste wat het kost worden vermeden. De internationale gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om al haar invloed aan te wenden om verdere escalatie te voorkomen en een einde te maken aan deze crisis.

“Ik herhaal mijn oproep om een ​​humanitair staakt-het-vuren af ​​te kondigen. Dit is urgent. De burgerbevolking moet van grotere schade worden gespaard.”

Hij benadrukte dat er met een staakt-het-vuren hoop was “en dat humanitaire hulp op een veilige en tijdige manier kan worden geleverd”.