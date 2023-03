In zijn shows van zender Fox News beledigt Tucker Carlson Donald Trump en de republikaner. Hinter den Kulissen soll sich der Talkmaster alldings sehr abfällig über den Ex-Präsidenten geäußert haben. Von Hass is die reden.

Over de berichten van de conservatieven US-Fernsehsender Fox News en de kwaadaardige Amerikaanse president Donald Trump sinds nieuwe details en lichtkomkomen. Laut Auszügen von Gerichtsakten im Prozess of Wahlmaschinenherstellers Dominion gegen Fox habe de conservative Fernsehmoderator Tucker Carlson, of Trump in seinen Sendungen offens unterstützte, ex-Präsidenten hints the Kulissen “gehasst”. Het bericht dat US-Medien unter Berufung auf die veröffentheden Akten.

Carlson demnach een Mitarbeiter zwei Monate nach der Präsidentenwahl 2020 per Textnachricht schrieben: “Wir sind sehr, sehr nahe dran, Trump and den meisten Abenden zu ignorieren. Ich cann es wirklich kaum erwarten. Ich hasse ihnleidenschaftlich.” Fox News heeft een bericht ontvangen dat Dominion nutze die Inhalt der Gerichtsakten dazu, de afzender naar verleumden, in hen es Zitate verdrehe en valse zuordne.

Die nieuwe Enthüllungen zien de Glaubwürdigkeit van de quotenstarken Moderators Carlson weiter in Zweifel. Dat is in Zusammenhang mit einer umstrittenen Entscheidung vans Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, relevant. McCarthy heeft Carlson de jongste Zehntausende Stunden Überwachungsaufnahmen von der Erstürmung des US-Kapitols exclusiv zur Verfügung gestellt.

De juiste Talkmaster zei dat Montag- en Dienstag een van de meest gewraakte foto’s en opmerkingen van Sinne van Ex-Präsident Trump waren, van wie de meest hardnekkige beweringen waren, terwijl de demonstrerende demonstranten onder andere gewesen waren.

Die nieuwe publicaties zijn gebaseerd op documenten, die een van de meest vermoeiende vorderingen zijn, terwijl de Wahlmaschinenhersteller Dominion tegen Fox News is gesterkt. Dominion fordert in hun Rechtsstreit rund 1.6 Milliarden US-Dollar, rund 1.5 Milliarden Euro, Schadenersatz, weil Fox News Reports über angebliche Manipulation der Wahlcomputer verbreitete.