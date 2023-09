Weil es in den dm-Drogerien sehr gut läuft, erhöht der Karlsruher Konzern die Gehälter rückwirkend zum April 2023 um sechs Prozent und zahlt allen Mitarbeitern zudem zwei Sonderzahlungen.

dm zahlt den Mitarbeitern eine Lohnerhöhung und eine Sonderzahlung

Nach Angaben vom Donnerstag handelt es sich dabei zum einen um einen steuer- und zollfreien Inflationsausgleich in Höhe von 650 Euro für jeden Vollzeitbeschäftigten und 450 Euro für Auszubildende. Als zusätzliche jährliche Vergütung erhielten alle Vollzeitbeschäftigten 850 Euro und Auszubildende 600 Euro.

Das Geschäftsjahr endet bei dm im September und verlief voraussichtlich erfolgreich. Dies verdanke das Unternehmen, das derzeit sein 50-jähriges Jubiläum feiert, der großen Resonanz der Kunden, sagte der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung, Christoph Werner, laut Mitteilung. „Unsere rund 50.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben jeden Tag den Unterschied gemacht und dieses Ergebnis möglich gemacht.“

Drogeriekette reagiert auf Empfehlung der Handelskammer

Angesichts der schleppenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel hat der Tarifausschuss des Handelsverbands Deutschland (HDE) den Unternehmen am Montag außertarifliche Erhöhungen empfohlen. Tarifgebundene Unternehmen haben die Möglichkeit, frühestens ab dem 1. Oktober „freiwillige, anrechenbare Vorschusserhöhungen in Höhe von 5,3 Prozent“ auszuzahlen. Da dm nicht in einem Arbeitgeberverband organisiert ist, kann der Konzern von der oben genannten Empfehlung abweichen.

Sollte es einen höheren Tarifvertrag geben, werde dm die Erhöhung entsprechend anpassen, erklärte ein Sprecher. Die Bezugnahme auf die Tarifverträge ist bei dm in jedem Arbeitsvertrag gewährleistet. Der jeweils gültige Endkundentarif sowie eine etwaige Tariferhöhung sind den Mitarbeitern somit vertraglich zugesichert.