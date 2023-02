Gus Kenworthy küsst On-Screen-Freund aus ’80 for Brady‘

CNN

Während die Zuschauer den neuen Film „80 für Brady“ zu mögen scheinen, gibt es eine Szene, die sie nicht sehen werden.

Der olympische Skifahrer Gus Kenworthy sagte gegenüber Variety, dass sein Cameo in dem Film darin bestand, dass er mit dem „M3GAN“-Schauspieler Brian Jordan Alvarez „rumknutschte“, aber die Szene wurde aus dem 98-minütigen Film herausgeschnitten.

„Insgesamt 20 Minuten wurden aus reinen Tempogründen aus dem Film herausgeschnitten, einschließlich Schlüsselszenen mit Darstellern, zusammen mit Cameo-Auftritten wie Gus und Brians Kussszene“, sagte ein Sprecher des Studios Fifth Season, das den Film produzierte, gegenüber CNN in einer Stellungnahme.

„Wir schätzen und feiern die Beiträge der Filmemacher und all der unglaublichen Talente, die an dem Film beteiligt sind, einschließlich der Mitglieder der LGBTQ-Community“, heißt es in der Erklärung. „Wir sind fest entschlossen, die Bedürfnisse jedes einzelnen Films zu erfüllen und gleichzeitig unsere Werte als integratives Studio beizubehalten.“

Aber Kenworthy klingt, als würde er die Erklärung des Studios nicht kaufen.

„Sie sagten, sie müssten es auf Zeit kürzen, aber ich denke, sie haben es für Mittelamerika gekürzt“, sagte er Variety.

In dem Film Sally Field sind Jane Fonda, Rita Moreno und Lily Tomlin die Stars einer Gruppe von Achtzigjährigen, die eingefleischte Tom Brady-Fans sind und zum Super Bowl LI reisen.