New Delhi

CNN

—



Een veroordeelde moordenaar en verkrachter die door miljoenen wordt vereerd als een religieuze goeroe, is voor de vierde keer in 12 maanden tijdelijk vrijgelaten uit de gevangenis, zo bevestigden Indiase functionarissen woensdag.

Gurmeet Ram Rahim Singh, hoofd van de spirituele organisatie Dera Sacha Sauda, ​​werd op 21 januari voor 40 dagen vrijgelaten en zal naar verwachting tot begin maart vrij blijven, zegt Sanjeev Verma, een hoge functionaris uit de stad Rohtak, in de noordelijke staat Haryana , bevestigd aan CNN.

In 2017 werd Singh veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van twee van zijn volgelingen. Twee jaar later kreeg hij levenslang voor de moord op een journalist die seksueel misbruik van vrouwen binnen zijn groep aan de kaak stelde.

Singh kreeg eerder in februari, juni en oktober vorig jaar tijdelijk verlof uit de gevangenis, zeiden de autoriteiten, tot woede van vrouwenrechtenactivisten in het land.

“Zie hoe de verkrachter die je in de samenleving hebt vrijgelaten, het systeem een ​​klap geeft”, zei Swati Maliwal, voorzitter van Delhi’s Commission for Women, op Twitter, terwijl hij een video deelde waarin Singh vier dagen na zijn laatste vrijlating een cake aansnijdt met een zwaard.

“Grote helden beschermden ooit de zwakken met het zwaard, vandaag viert deze verkrachter feest met het zwaard”, schreef ze.

Zijn vrijlating is ook tegengewerkt door de Sikh-groep, het Shiromani Gurdwara Parbandhak-comité.

Ondanks de aard van zijn misdaden, onderhoudt Singh een sekte-achtige aanhang en zijn Dera Sacha Sauda-groep verwelkomde zijn nieuwste release, gezegde op Twitter dat het “opgewonden” was.

Sinds hij vorige maand uit de gevangenis kwam, is Singh te zien prediken tot zijn bijna 5 miljoen volgers op Instagram, waarbij hij “opvoedingstips” aanbood en liedjes uitbracht om drugsgebruik te ontmoedigen.

Sommige mensen die tegen zijn vrijlating waren, hebben een verzoekschrift ingediend om hem weer achter de tralies te plaatsen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Echter, vorig jaar werden gelijkaardige petities tegen Singh’s eerdere tijdelijke vrijlatingsperioden afgewezen door de Punjab en Haryana High Courts.

Verma, de districtsfunctionaris van Rohtak, antwoordde niet op de vragen van CNN over de reden waarom Singh was vrijgelaten, en zei dat de zaak voor de rechtbank was.

CNN heeft geprobeerd contact op te nemen met de regering van Haryana, maar heeft geen reactie ontvangen. In een gesprek met verslaggevers in oktober vorig jaar, toen Singh eerder op tijdelijke vrijlating was, zei de eerste minister van de staat, Manohar Lal Khattar, dat hij “geen commentaar” had op de zaak.

“Het is de taak van de rechtbank om iemand op borgtocht vrij te laten of voorwaardelijk vrij te laten”, zei hij.

Singh, ook wel de ‘goeroe van bling’ genoemd vanwege zijn flamboyante levensstijl, waaronder zijn gevoel voor opzichtige kleding en een voorliefde voor diamanten, heeft een enorme en loyale achterban in en buiten India.

Zijn Dera Sacha Sauda-groep heeft ashrams – plaatsen van aanbidding – in 10 staten en vakbondsgebieden in India, en beweert wereldwijd 60 miljoen volgers te hebben.

Singh oefent aanzienlijke invloed uit en wordt onder zijn aanhangers beschouwd als een cultureel icoon en artiest. Hij speelde in verschillende films en tal van populaire muziekvideo’s, waaronder de ‘Boodschapper van God’, waarin hij optreedt als een held die India redt.

Het verkrachtingsvonnis tegen hem in 2017 leidde tot rellen waarbij 36 mensen om het leven kwamen en honderden gewond raakten in Noord-India.

Hij is een van de gerespecteerde goeroes in India die zijn beschuldigd van gewelddadige misdaden, waaronder verkrachting.

Eerder deze maand veroordeelde een Indiase rechtbank de zelfverklaarde spirituele goeroe Asaram Bapu tot levenslange gevangenisstraf op beschuldiging van verkrachting en sodomie. Het was de tweede keer levenslang tegen de tachtigjarige, die al een levenslange gevangenisstraf uitzit na zijn veroordeling in 2018 voor het verkrachten van een 16-jarig meisje.