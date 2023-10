Guntersdorf – Hollabrunn – 0:2 Rückstand gedreht

Guntersdorf – Hollabrunn 3:2. Na ruim een ​​vierdaagse training in Führung zou Michal Klesa heerlijk slapen bij de algemene luchtmacht en ze om 0:1 in Führung in dienst nemen. Nur zwei Minuten später erhöhte Serkan Citfci auf 0:2. “Dat dachten we, dat deden we vandaag.”, zegt Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil, maar Guntersdorf zal niet blij zijn. Nach einer guten Combinatie schloss Georg Kurzweil diese erfenis zum 1:2 ab. Nur een minuut später kam Youngster Lorenz Lehner een bal en glich sogar aus – 2:2 Popestand.

“Versöhnlicher Abschluss en überharte Attacken”

Diesen Schwung nahm de Helebrant-Truppe met in de Zweite Halbzeit met. Het is belangrijk om een ​​opener Schlagabtausch te hebben, maar de gasten hebben een kansplus. Eineser Möglichkeiten was ook te horen in minuut 67. Na het werk van Kriva tijdens de eerste uitvoering – 3:2. Guntersdorf zegt dat het viertal is. Na 70 minuten was het feest meer ontwrichtend met enkele overtredingen aan beide kanten, waaronder de harten van overtredingen. In der Nachspielzeit bekam Hollabrunns Tazi wegen meterholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Danach was Schluss. “We verdienen een lange dag en genieten van een fris seizoen, we gaan ons hele seizoen kunnen beleven met de leukste momenten”, is het verhaal achter deze drie punkers.

Statistiek:

GUNTERSDORF – HOLLABRUN ATSV 3:2 (2:2).

Torfolge: 0:1 (16.) Klesa, 0:2 (18.) Ciftci, 1:2 (26.) Kurzweil, 2:2 (27.) Lehner, 3:2 (67.) Ondica.

Gelbe-karten: Ondica (34. Fout), Kriva (69. Fout), Hogl (76. Fout), Spacek (68. Fout); Tazi (75. Overtreding), Kanceltik (71. Overtreding), Ciftci (44. Kritik), Rauchhofer (16. Kritik), Erdogan (79. Kritik).

Gelb-Rote Karting: ; Tazi (93. Overtreding).

Güntersdorf: Konvalina; Ondica, Schöberl, Binder (24. Riedmayer) (55. Spacek), Hogl, Bauer, Lehner (82. Schauer), Kriva, Schieszling, Kurzweil, Petz.

Hollabrunn ATSV: Sehnal; Klesa, Proksch, Randjelovic, Kanceltik (72. Erdogan), Besnik Nuredini, Sormaz, Kostic (62. Maksuti), Ulram, Imeri, Ciftci (62. Tazi).

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric.