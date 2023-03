Manchester City zal vanavond proberen een plek in de kwartfinales van de Champions League veilig te stellen als ze gastheer zijn van RB Leipzig.

Na een 1-1 gelijkspel in de achtste finales vorige maand, staat de wedstrijd nog steeds open, maar City zal favoriet zijn om door te gaan in het Etihad.

Pep Guardiola komt langzaam dichter bij het winnen van zijn eerste Europese titel bij de Citizens, met een plaats bij de laatste acht van de competitie op het spel.

De Champions League is de enige trofee die Guardiola is ontgaan sinds hij naar Engeland kwam, maar een overwinning tegen Leipzig zou zijn hoop levend houden in een wijd open toernooi dit jaar.

En de Duitse kant houdt er niet van om tegen Engelse clubs uit te spelen, de laatste drie te verliezen en daarbij gemiddeld vier doelpunten per wedstrijd te incasseren.

Live updates: talkSPORT website stream HIER, via de app HIER

Man Stad : Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva, Grealish, Haaland

: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva, Grealish, Haaland Subs: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis

Leipzig : Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Haidara, Laimer, Forsberg, Szoboszlai, Kampl, Werner

: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Haidara, Laimer, Forsberg, Szoboszlai, Kampl, Werner Subs: Nyland, Nickisch, Simakan, Olmo, Poulsen, Klostermann, Andre Silva, Halstenberg, Ba

VOLG ONS LIVE WEDSTRIJDBLOG VOOR REGELMATIGE UPDATES…