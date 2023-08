Die Friends of the Forest Preserve District von DuPage County lädt Abenteuerlustige ein, die Chance zu erwerben, 500 US-Dollar zu gewinnen, indem sie am 7. September eine Gummiente bei einem Rennen auf einem restaurierten Abschnitt des Spring Brook im St. James Farm Forest Preserve in Warrenville sponsern.

Der Erstplatzierte erhält einen vom Wheaton Lions Club gesponserten Geldpreis in Höhe von 500 US-Dollar. Der zweite Platz gewinnt zwei Tickets (im Wert von 200 $) für die Veranstaltung „Eine Nacht für die Natur“ der Freunde am 14. September, ebenfalls auf der St. James Farm. Der dritte Platz erhält ein exklusives Forest Preserve District-Geschenkpaket (im Wert von 50 US-Dollar), um seine Unterstützung für den Schutz der Tierwelt und der Wildgebiete im DuPage County zu demonstrieren.

Unterstützer ab 18 Jahren können ab dem 12. Juni online unter dupageforest.org/friends Enten sponsern. Enten kosten jeweils 25 $ oder fünf für 100 $, und es sind nur 250 Stück verfügbar. Sie müssen nicht beim Rennen anwesend sein, um zu gewinnen. Der Online-Verkauf endet am 4. September um 19:30 Uhr

Der Wettbewerb beginnt um 10 Uhr an der Ostbrücke des Reservats entlang der Anliegerstraße nördlich der Reithalle. Abhängig vom Wetter sollten die Enten etwa eine Stunde brauchen, um den 0,5 Meilen langen Abschnitt des restaurierten Flusses hinunterzuwandern. Zuschauer sind willkommen und sollten auf dem Hauptparkplatz des Naturschutzgebiets an der Winfield Road parken. Sie können dem Weg der Enten bis zur Ziellinie an der Westbrücke über ein Bachufer oder einen Pfad folgen.

Fotos und Rennergebnisse werden bis zum 8. September um 17:00 Uhr auf der Facebook-Seite der Friends of the Forest Preserve District unter facebook.com/dupageforest/friends veröffentlicht.

Das Gummientenrennen verspricht ein aufregendes Ereignis zu werden, das nicht nur die Zuschauer in seinen Bann zieht, sondern auch die Wiederherstellung wichtiger Lebensräume für Wildtiere und den Erhalt der natürlichen Schönheit der Region unterstützt. Durch die Teilnahme an diesem einzigartigen Rennen tragen Sponsoren zur edlen Mission der Friends of the Forest Preserve District 501(c)(3) bei und stellen sicher, dass auch zukünftige Generationen die bemerkenswerte Natur, die DuPage County zu bieten hat, weiterhin schätzen und genießen können.