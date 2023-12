Guirassy mit Saisontor Nummer 16: Stuttgarts brillantes Sturmduo schlägt erneut zu

Einer hat in dieser Saison 16 Tore erzielt, der andere 8 Treffer: Das Angriffsduo des VfB Stuttgart ist in Hochstimmung und stellt das auch gegen Werder Bremen unter Beweis. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß spielt weiterhin munter in der Spitzengruppe mit – und bereitet sich locker auf einen Kracher im DFB-Pokal gegen den BVB vor.

Mit geballter Offensivpower hat der VfB Stuttgart seine bemerkenswerte Saison in der Bundesliga fortgesetzt. Beim mehr als verdienten 2:0 (1:0) gegen den zeitweise überforderten Werder Bremen musste sich die spielfreudige Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nur einen Kritikpunkt gefallen lassen: dass es nicht mehr Tore gab als die von Deniz Undav (17.) und Serhou Guirassy (74., Foulelfmeter).

Wie angekündigt hatte Hoeneß seine beiden Topscorer Guirassy (jetzt 16 Tore) und Undav (jetzt 8) erstmals gemeinsam in die Startelf berufen und neben ihnen Chris Führich und Silas aufgestellt. Es war ein Quartett, mit dem die Bremer von Beginn an große Probleme hatten: Der VfB, der seinen dritten Tabellenplatz behauptete, kombinierte sich schnell durch die gegnerische Hälfte – das war schön anzusehen.

Im Stuttgarter Offensivstrubel verlor Werder mehrfach den Überblick, erstmals entscheidend, als Undav den Führungstreffer erzielte. Der ehemalige Bremer Nachwuchsspieler staubte im Stile eines Torjägers ab, nachdem Torwart Michael Zetterer keine gute Figur gemacht hatte. Zum Glück für die Gäste kam es kurz darauf nicht noch schlimmer: Guirassy stand bei seinem Treffer im Abseits (21.).

Bremer mit zu vielen Fehlern

Die beste Nachricht für Werder: Der VfB nutzte seine vielen Chancen zu wenig – schon zur Halbzeit hätte das Spiel für die stürmischen Schwaben entschieden sein können. Aber Bremen wusste, dass nur ein guter Spielzug ausreichen würde, um wieder ins Spiel zu kommen. Die erste Möglichkeit dazu hatten sie durch Rafael Borré, dessen Schuss jedoch knapp geblockt wurde (35.).

Allerdings machten die Bremer auch im Spielaufbau gegen die aggressiven Stuttgarter zu viele Fehler, als dass sie die Gastgeber ernsthaft in Verlegenheit gebracht hätten. Auch Werder profitierte in der zweiten Halbzeit davon, dass der VfB seinen Vorsprung nicht ausbauen konnte. Guirassy zum Beispiel brachte den Ball nach herrlicher Vorlage des sehr guten Silas aus kurzer Distanz am langen Eck vorbei (55.).

Nach 70 Minuten beendete Hoeneß das Zusammenspiel zwischen Guirassy und Undav durch die Einwechslung des Torschützen zum 1:0. Was nicht so schlimm war: Mit seinem siebten Torschuss machte Guirassy den Deckel drauf. Zuvor hatte Niklas Stark Guirassy gefoult. Und Zetterer hat einen Fehlpass gemacht.