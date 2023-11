Guineas ehemaliger Diktator Camara wurde wenige Stunden nach dem Gefängnisausbruch zurückerobert

Guineas Ex-Diktator Moussa Dadis Camara wurde am Samstag wieder gefangen genommen und ins Gefängnis zurückgebracht, Stunden nachdem er offensichtlich von einem schwer bewaffneten Kommando aus dem Gefängnis entlassen worden war, teilten die Armee und sein Anwalt mit.

Mindestens zwei weitere ehemalige Beamte, die neben Camara wegen eines Massakers während seiner Präsidentschaft im Jahr 2009 vor Gericht standen, seien bei der früheren Operation festgenommen worden, die in der Hauptstadt Conakry schwere Schüsse ausgelöst habe, sagten ein Minister und Anwälte.

„Hauptmann Moussa Dadis Camara wurde gesund und munter aufgefunden und ins Gefängnis zurückgebracht“, sagte ein Armeesprecher gegenüber AFP, ohne die Umstände der Gefangennahme zu nennen.

Einer von Camaras Anwälten, Jocamey Haba, sagte AFP, sein Mandant sei wieder hinter Gittern.







01:42

Justizminister Alphonse Charles Wright sagte zuvor, dass gegen 05:00 Uhr GMT „schwer bewaffnete Männer“ in das Gefängnis eindrangen und „es schafften, mit vier (Gefangenen) zu gehen … insbesondere Kapitän Moussa Dadis Camara“.

Er sagte, die Grenzen seien geschlossen worden.

Es war unklar, ob Camara aus freien Stücken geflohen war.

Die Armee bezeichnete die Operation als einen Versuch, Regierungsreformen zu „sabotieren“ und schwor den derzeitigen, vom Militär geführten Behörden ihr „unerschütterliches Engagement“.

Eine gerichtliche Quelle, die anonym bleiben wollte, sagte, die maskierten und schwer bewaffneten Soldaten, die im Zentralgefängnis von Conakry eintrafen, hätten erklärt, sie seien „gekommen, um Camara zu befreien“.

Drinnen sei die Gruppe auf seine Zelle zugegangen und habe offenbar bereits deren Standort gekannt, sagte die Quelle.

Haba sagte gegenüber AFP, er glaube, sein Mandant sei „entführt“ worden und sein Leben sei „in Gefahr“.

„Er hat Vertrauen in die Gerechtigkeit seines Landes, deshalb würde er niemals versuchen zu fliehen“, fügte er mit Blick auf den laufenden Prozess gegen Camara hinzu.

Wright sagte auch, Oberst Moussa Tiegboro Camara – ein weiterer der aus dem Gefängnis entlassenen Männer – sei inzwischen „zurückerobert“ worden.

Der Anwalt von Tiegboro Camara sagte, er sei seinen „Entführern“ entkommen, wie er es nannte.

Stadt ist „versiegelt“

Mehrere guineische Nachrichtenseiten berichteten schnell, dass es sich bei den Ereignissen vom Samstag nicht um einen weiteren Putsch handelte, sondern dass ein schwer bewaffnetes Kommando das Zentralgefängnis angegriffen habe.

Schon vor Tagesanbruch war der Lärm von Schüssen in Kaloum zu hören – einem zentralen Bezirk, in dem sich das Präsidentenamt, mehrere hochrangige Regierungs- und Verwaltungsbüros, das Militärhauptquartier und das Hauptgefängnis befinden.

Ein Zeuge, der anonym bleiben wollte, sagte, es habe im zentralen Bezirk Schüsse gegeben.

„Das Stadtzentrum ist seit dem Morgengrauen abgeriegelt, wir können es weder betreten noch verlassen“, fügte ein Ladenbesitzer hinzu, der ebenfalls anonym bleiben wollte.

„Ich wollte zum Hafengebiet, in dem ich arbeite, wurde aber daran gehindert, Kaloum zu verlassen, wo gepanzerte Fahrzeuge stationiert sind.“

Einer Flughafenquelle zufolge seien am Samstagmorgen keine Flüge vom internationalen Flughafen Conakry gestartet, da das Flugverkehrspersonal von Kaloum, wo es oft übernachtet, nicht zum Flughafen gelangen könne.

Guinea, ein westafrikanisches Land mit etwa 14 Millionen Einwohnern, wird von einer Junta geführt, seit Doumbouya im September 2021 mit Soldaten den Präsidentenpalast stürmte und den zivilen Präsidenten Alpha Conde stürzte.

„Kompass“ der Gerechtigkeit

Dadis Camara befindet sich seit seinem Prozess im September 2022 in Haft.

Er und etwa zehn weitere ehemalige Militär- und Regierungsbeamte werden wegen eines Massakers im Jahr 2009 angeklagt, das von Sicherheitskräften verübt wurde, die dem damaligen Junta-Führer treu ergeben waren.

Die Ermordung von 156 Menschen und die Vergewaltigung von mindestens 109 Frauen begannen am 28. September 2009 bei einer politischen Kundgebung in einem Stadion in Conakry und setzten sich in den darauffolgenden Tagen fort, wie aus einer von den Vereinten Nationen beauftragten Untersuchung hervorgeht.

Camara – der selbst im Dezember 2008 durch einen Putsch an die Macht kam – und seine Mitangeklagten werden wegen Mordes, sexueller Gewalt, Folter, Entführung und Entführung angeklagt.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen lebenslange Haftstrafen.

Nach Angaben der internationalen Untersuchungskommission zum Massaker ist der Prozess beispiellos in einem Land, das jahrzehntelang von autoritären Regimen regiert wurde und in dem sich die Menschen an die Straflosigkeit der Sicherheitskräfte gewöhnt hatten.

Es wurde im September letzten Jahres auf Drängen von Doumbouya eröffnet, der versprochen hatte, den guineischen Staat wieder aufzubauen und Gerechtigkeit zu seinem „Kompass“ zu machen.

Unter internationalem Druck verpflichtete sich Doumbouya, die Macht innerhalb von zwei Jahren ab Januar 2023 an gewählte Zivilisten zu übergeben.

Die Forces Vives de Guinee, ein Kollektiv von Oppositionsparteien und -organisationen, prangern seitdem unerfüllte Verpflichtungen und eine autoritäre Tendenz an und bezeichnen die Junta als „aufstrebende Diktatur“.

(AFP)