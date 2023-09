Manuel Sequeira war gerade 24 Jahre alt, als Guinea-Bissau 1973 nach einem blutigen Krieg gegen Portugal seine Unabhängigkeit erklärte.

Er gehörte zu den Tausenden junger Menschen, die sich dem Unabhängigkeitskampf unter der Führung von Amilcar Cabral, dem wohl einflussreichsten revolutionären Denker Afrikas, anschlossen.

Doch Sequeira ist enttäuscht über die Fortschritte, die sein Land seit der Unabhängigkeit gemacht hat.

„Heutzutage ist (die Straße) von Buba (im Süden) nach Bissau schlecht und von Bissau nach Quitafine (im Süden) ist sie auch schlecht. Die (Regierung) hat das Mindestprogramm erfüllt, nämlich Unabhängigkeit, und wir haben unser.“ Hymne und nationale Symbole“, sagte Sequeira der DW.

„Aber die Entwicklung liegt bei Null. Wir haben das von Amilcar Cabral gesetzte Ziel nicht erreicht“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Cabrals Traum von sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung, die den afrikanischen Menschen zugute kommt.

Rentenhunger

Laut dem neuesten Bericht der Vereinten Nationen über die menschliche Entwicklung sind etwa 64 % der Bevölkerung in Guinea-Bissau multidimensional arm, während weitere 20 % als von multidimensionaler Armut gefährdet eingestuft werden .

Im Alter von 74 Jahren muss Sequeira von einer mageren Rente leben, die seiner Meinung nach völlig unzureichend für seinen täglichen Bedarf ist.

„Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation, auch was die Rente angeht. Derzeit erhält ein ehemaliger Kämpfer im letzten Rang 40.000 CFA-Francs (ca. 60 €). Eine Person, die Arm und Bein verloren hat, kann dies nicht erhalten.“ ,“ er sagte.

Ebenso unzufrieden mit der Lage in Guinea-Bissau ist Agostinho Roberto Pereira, der ebenfalls an der Unabhängigkeitserklärung beteiligt war.

„Es tut mir nicht leid, dass ich am Kampf teilgenommen habe, obwohl ich es getan habe – aber ich habe von nichts profitiert, was die Probleme meiner Familie und meiner Kinder lösen könnte. Aber ich weiß, dass ich die ehrenvolle Mission der Befreiung erfüllt habe.“ Vaterland“, sagte er.

Jahrzehntelange schlechte Regierungsführung und Korruption

Pereira und Sequeira machen schlechte Regierungsführung und ein hohes Maß an Korruption unter politischen Führern für die aktuelle Situation verantwortlich.

Iancuba Djola Indjai, der Cabral während seines Pilotenstudiums kennenlernte, sagte der DW, dass die derzeitige Führung Guinea-Bissaus die Erwartungen nicht erfüllt habe.

„(Das neue Guinea-Bissau) war ein Volksstaat, der durch die Opfer des Volkes in elf Jahren des nationalen Befreiungskampfes erobert wurde. Es war ein Staat, der auf internationaler Ebene ein Stolz Afrikas war, der Afrika Glaubwürdigkeit verlieh und.“ gegenüber Revolutionären auf der ganzen Welt mit großer Wertschätzung“, sagte Indjai.

Guinea-Bissau gilt als wichtiger Umschlagplatz für den Drogenhandel – insbesondere für Kokain Bild: Guillermo Legaria/AFP

Kein gewähltes bissau-guineisches Staatsoberhaupt hatte eine fünfjährige Amtszeit beendet, bis der ehemalige Präsident Jose Mario Vaz im Juni 2019 seine volle Amtszeit beendete.

Seit der Unabhängigkeit kam es in Guinea-Bissau zu vier Militärputschen, zuletzt im Jahr 2012. Im Februar 2022 kam es zu einem Sturzversuch von Präsident Umaro Sissoco Embalo.

Embalo, selbst ein ehemaliger Armeegeneral, überlebte diesen Putschversuch – allerdings wurden viele Angehörige der Sicherheitskräfte bei ihrem Eingreifen getötet, um den Putschversuch zu verhindern.

Schwache demokratische Systeme

Adib Saani, ein Analyst für Afrika-Angelegenheiten, sagte der DW, dass viele Analysten wie er von dem gescheiterten Putschversuch nicht überrascht seien.

„Der einzige Grund, warum es nicht gelungen ist, war sicher die Tatsache, dass es nicht gut geplant war“, sagte er. „Es war ein bunt zusammengewürfelter Charakter, und sie bekamen nicht die Zustimmung des gesamten Militärs. Es war überhaupt nicht gut geplant. Deshalb war es nicht erfolgreich.“

Saani fügte hinzu, dass die politische Instabilität in Guinea-Bissau auf viele Faktoren zurückzuführen sei, darunter auf schwache demokratische Institutionen.

„(Viele Faktoren) im Land fördern die Demokratie nicht. Tatsächlich ist die Beteiligung der Zivilgesellschaft an diesem Prozess nicht so gut, wie sie sein sollte. Es wurden Fälle von Misshandlungen gegen diejenigen, die sprechen, registriert und gut dokumentiert. Die demokratischen Institutionen.“ im Land nicht stark genug sind, um das Land genauso demokratisch zu machen wie andere Länder“, sagte er.

Die Parlamentswahlen im Juni dieses Jahres gaben einen Hoffnungsschimmer für eine Trendwende im Land, nachdem etwa 200 internationale Beobachter dem Land ein unbedenkliches Gesundheitszeugnis ausgestellt hatten.

Sie stellten keine größeren Vorkommnisse fest und bezeichneten den Wahlgang als „frei, transparent und ruhig“.

Politische Stabilität erreichen

Celestino Carvalho, ein ehemaliger Verteidigungsminister, sagte der DW, dass die Gewährleistung der politischen Stabilität die Unterstützung des bissau-guineischen Militärs erfordere, dessen Mitglieder auch zu einem Klima des Friedens beitragen könnten, das für das Wachstum des Landes erforderlich sei.

„(Die Streitkräfte) sind ein Instrument im Dienste der Politik und ihr erster Beitrag als Verteidigungs- und Territoriumsinstrument besteht darin, Friedensbedingungen zu schaffen, damit es zu Entwicklung kommt“, sagte er.

„Wenn sie ein Klima des Friedens schaffen, wäre das eine große Hilfe, damit die Entwicklung in Guinea-Bissau ernsthaft beginnen kann.“

Ein großes Hindernis für diese Vision von Frieden und Stabilität sind jedoch die Drogenkartelle, die das westafrikanische Land seit mindestens 2005 fest im Griff haben.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist Guinea-Bissau einer der wichtigsten Einreisepunkte für Kokain aus Südamerika auf dem Weg nach Europa.

Mehrere Regime hatten Mühe, das Problem des Drogenhandels im Land in den Griff zu bekommen – was auch ein wesentlicher Auslöser für die mangelnde Stabilität im Land ist.

„Guinea-Bissau ist ein wichtiges Ziel für diese Drogen und auch ein Transitpunkt für den Weitertransport oder den Handel in andere Länder innerhalb der Subregion. Es ist also sicherlich eine Drogenhauptstadt geworden, und das ist in jedem Aspekt der Gesellschaft in diesem Land zu spüren. „Saani erklärte.

„Daher ist es für jede Institution, sei es die Polizei, sei es die Menschenrechtsorganisationen, sei es sogar Interpol, sehr schwierig, gegen diese Personen vorzugehen, die vom Regime sehr geschützt werden.“

Was kann ECOWAS tun, um zu helfen?

Saani sagte, dass nach 50 Jahren Unabhängigkeit in Guinea-Bissau der regionale Block entstanden sei ECOWAS muss das Land dabei unterstützen, stärkere Institutionen aufzubauen, die Stabilität und Wachstum vorantreiben.

„Wir beobachten, wie diese Regime ihr Volk ausnutzen und das Militär einsetzen, um die Opposition zu unterdrücken, und selbstverständlich nichts dagegen unternehmen. Daher würde ich bei dieser Gelegenheit von uns erwarten, dass wir darüber sprechen, was in Guinea-Bissau vor sich geht.“ ,“ er sagte.

„(ECOWAS) muss sich mit den strukturellen Problemen innerhalb des Landes befassen, die dazu führen, dass sich einige entfremdet und andere handlungsunfähig fühlen. Wir schaffen also kein Umfeld, in dem das Militär seinen Vorteil ausnutzen und beschließen kann, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen.“ eigene Hände.“

Mansata Sila, Präsidentin der Jugendvereinigung zur Förderung und Verteidigung der Menschenrechte (AJPDH), sagte, als Ausweg aus den aufeinanderfolgenden Krisen und hin zur Entwicklung müssten die Bürger gründlich darüber nachdenken, einen besseren Weg für ihr Heimatland zu finden .

„Wer sind wir, womit identifizieren wir uns und was wollen wir wirklich?“ fragte Sila.

„Ohne die Darstellung dieses tiefen Denkens, die Umsetzung in eine konkrete Idee, für die Verwirklichung einer konkreten Aktion, werden wir weiterhin ein gescheiterter, verlorener Staat sein, der nicht weiß, wie er seine Bevölkerung innerhalb und außerhalb seines Territoriums verteidigen soll.“ „

Iancuba Danso in Bissau hat zu diesem Artikel beigetragen

Herausgegeben von: Keith Walker

