Stichelei van Raphael Guerreiro tegen Ex-Klub Borussia Dortmund? Na acht jaar in de zwart-witte wereld van de Portugezen in een zomer vol succes met hun record als FC Bayern München – en sprekend in een interview.

“Ik ben direct geboren, dat Bayern weer een relatie heeft met een andere mentalität”, meldde 29 jaar geleden in sport zijn, er zijn geen glücklichen Start zowel in München. Alleen Bayern-fans bij X werdenteten das als kleine Spitze Richtung BVB – Dortmund werden altijd geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen.

“Ik moest na mijn laatste trainingsdag meteen mijn training verlaten, dus ik hoefde niet bij de start te beginnen. Ik ben regelmatig betrokken bij de Mannschaft, maar ik hou ook van die integratie”, zei de 65-voudig nationale speler van Portugal die zich bij de nieuwe club voegde.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat alles in de goede richting gaat. Als u zich bij het nieuwe team wilt aansluiten, kondigt u met genoegen aan dat u zich bij het team voegt en deel gaat uitmaken van de Bundesliga Star an.

Dit seizoen kon Guerreiro eerst drie doelpunten maken voor de titelcampagne, met als uiteindelijk doel alles te bereiken met één doelpunt tijdens het Beleg van Heidenheim.

De verdedigende spelers van Thomas Tuchel. “Er is één groene ruimte waar ik hier ben. Ik ken mezelf en ik ken mijn eigen methoden. Er zijn ook twee leden van de gemeenschap die daar in Dortmund trainen, maar er is een verschil: „Ik ben in München, maar over het algemeen zijn er meer vrienden.“

Auf de Frage was de trainer van het Gemeinsamen Zeit bij BVB die het Portugees antwoordde: „Dortmund was de eerste grote grote Erfahrung. Daar ben ik blij mee, dat gebeurde ook toen het strenger werd. Laten we eens kijken of je nog meer plezier kunt beleven, geniet van de basis op de Platz. Ik ben blij, dat is een kracht om rekening mee te houden.”

Gn DE Sports