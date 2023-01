Gündogan nach City-Rundgang: „Was für ein Comeback“

Beim Betreten der Kabine ballte Erling Haaland noch einmal die Fäuste. Sein deutscher Teamkollege Ilkay Gündogan schickte wenig später via Twitter den passenden Kommentar: „Was für ein Comeback.“

Haaland und Gündogan lagen mit Manchester City im Premier-League-Nachholspiel gegen Tottenham Hotspur nach einem Doppelpack mit 0:2 zurück. Innerhalb kürzester Zeit und dann unmittelbar vor der Pause – doch die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola lieferte eine grandiose zweite Halbzeit ab.

Innerhalb von zwölf Minuten verwandelten Julián Álvarez, Haaland und Riyad Mahrez das 0:2 in ein 3:2, Mahrez traf in letzter Minute noch einmal. Am Ende stand es 4:2. „Stolz auf meine Jungs“, schrieb Kapitän Gündogan.

„Wir haben gezeigt, was und wer wir sind“, betonte Doppeltorschütze „Magic Mahrez“ („The Sun“), räumte aber auch ein: „Wir hatten ein bisschen Glück.“ Sie haben den Sieg jedoch verdient, wodurch sie nach einem weiteren Spiel fünf Punkte gegen Premier League-Spitzenreiter Arsenal gewannen.

Bei einer Niederlage gegen die Spurs nur fünf Tage nach der Niederlage im Stadtderby gegen United wäre die Meisterschaft kaum ein Thema für und für den Titelverteidiger gewesen. Aber wie „The Independent“ fragte: „Das Comeback, um Arsenal einzuholen? Die Tabellenspitze sieht für Manchester City viel besser aus, weil die Mannschaft von Pep Guardiola wieder wie ein Meister aussah.“