Gündogan fordert klare Aufgaben: DFB will erst zur EM über Nagelsmann reden

Der DFB will erst zur EM über Nagelsmann reden

Das Thema Julian Nagelsmann wird beim DFB in den nächsten Monaten keine Rolle spielen. Ob und wie es für den Bundestrainer weitergeht, wird sich erst nach der EM entscheiden. Kapitän Ilkay Gündogan wünscht sich derweil „klare Aufgaben“ im DFB-Team.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nicht über die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann diskutieren. Erst nach dem Heimturnier wird darüber diskutiert, ob und wie es mit dem erst im September verpflichteten Nagelsmann weitergeht. Das betonte Neuendorf im Podcast „Spielmacher – der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360Media“. Die Verpflichtung ist zunächst bis zum Sommer geplant, bis dahin soll der Fokus ganz auf der Europameisterschaft liegen.

„Wir bleiben dabei. Wir werden jetzt in keiner Weise Debatten anstoßen“, sagte Neuendorf. „Wir lassen uns von der Linie nicht abbringen, denn das sind alles Hintergrundgeräusche, die wir jetzt nicht brauchen. Er muss die volle Unterstützung für die nächsten sechs Monate haben. Keine Nebenkriegsschauplätze“, fügte der 62-Jährige hinzu. alter DFB-Chef. Unter der Leitung von Nagelsmann startete das DFB-Team mit einem 3:1-Sieg gegen den Gastgeber und einem 2:2-Erfolg gegen Mexiko in die USA. Zuletzt gab es beim 2:3 gegen die Türkei und beim 0:2 in Österreich herbe Rückschläge und Kritik für die taktischen Experimente des Trainers.

Angesichts der öffentlichen Reaktion sprach Neuendorf von einer Achterbahnfahrt. Die Amplituden würden extrem nach oben und unten schwanken. Nach zwei nicht so guten Spielen wurde es sofort düsterer. Manchmal wünscht er sich mehr Mäßigung und Ausgewogenheit. Es sollte das Positive hervorgehoben werden und das, was gestärkt werden muss, anstatt sich immer nur in den Boden zu reden oder zu schreiben. Die nächsten Testspiele finden im März gegen Frankreich und die Niederlande statt, Vorrundengegner bei der Europameisterschaft im Juni sind Schottland, Ungarn und die Schweiz.

„Wir brauchen klare Aufgaben“

Unterdessen erkennt Ilkay Gündogan die mangelnde Zusammenarbeit der Nationalmannschaft als Ursache der Krise und fordert Veränderungen. „In gewissen Phasen habe ich das Gefühl, dass jeder einzelne von uns zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist“, sagte der DFB-Kapitän im Interview mit der „Zeit“: „Wir haben es bisher nicht geschafft, als Mannschaft zu wachsen.“ Doch Gündogan zweifelt nicht an der Qualität der Mannschaft, die „im Vergleich zu vielen anderen Teams großartig“ sei, betonte der 33-Jährige: „Vielleicht liegt das Problem darin, dass wir so viele Ausnahmefußballer in unseren Reihen haben.“ Auf die Frage, warum die Puzzleteile derzeit nicht zusammenpassen, antwortete Gündogan: „Wir brauchen klare Aufgaben.“

Jeder Spieler müsse wissen, „was er auf dem Platz zu tun hat. Dann muss eine Symbiose geschaffen werden“, sagte Gündogan: „Eigentlich kann es nicht so schwierig sein, weil wir eine Mannschaft mit Charakter und Anstand sind. Das tun wir.“ „Man muss niemanden vorbereiten, der Probleme hat.“ Aber Fußball ist ein Mannschaftssport: „Natürlich denkt man als Nationalspieler immer, dass man die Fähigkeit hat, den wichtigen Pass zu treffen oder das entscheidende Tor zu erzielen.“ Aber nicht alle elf Spieler können den Unterschied machen. Das müssen wir verinnerlichen.“ „Ich werde mich nicht rausnehmen“, betonte der Mittelfeldspieler des FC Barcelona.

„Wir schauen uns nicht genug an. Wir sind oft mit uns selbst beschäftigt, weil jeder von uns denkt, dass es besser werden muss“, was ein „Teufelskreis“ sei. Von seinem Ex-Trainer Pep Guardiola lernte er, als Kapitän zu führen. Dem Teammanager von Manchester City sei es „immer gelungen, bis zu zwanzig Topstars auf einen gemeinsamen Weg zu bringen“, sagte Gündogan: „Am Ende ist es immer der Trainer, der eine vertrackte Situation lösen muss. Er ist für den Erfolg verantwortlich.“ eine schwierige Aufgabe.“