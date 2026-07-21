GTA 6 Trailer 3: آخر تحديث للجزء الأخير من قطار الضجيج

جاتا 6 – الدايمات الحقيقية الائتمان: ألعاب روكستار

إن القول بأن مجتمع Grand Theft Auto ينتظر بفارغ الصبر المقطع الدعائي الثالث للعبة GTA 6 يشبه القول بأن Usain Bolt سريع نوعًا ما. نحن نقلب كل حجر بحثًا عن أدلة وتلميحات حول التاريخ والنطاق والتأثير العام للمقطورة التي نعتقد أنها قادمة ولكن لم يتم تأكيدها. دعونا نتحدث عن جي تي أي 6.

حقائق رئيسية في لمحة حالة المقطع الدعائي 3: غير معلنة. ولم يؤكد Rockstar أي شيء

غير معلنة. ولم يؤكد Rockstar أي شيء مقطورة 1: تم تسريب 4 ديسمبر 2023 قبل 16 ساعة تقريبًا من العرض الأول المقرر

تم تسريب 4 ديسمبر 2023 قبل 16 ساعة تقريبًا من العرض الأول المقرر المقطع الترويجي 2: تم إصداره في 6 مايو 2025 في حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

تم إصداره في 6 مايو 2025 في حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الفجوة بين المقطورات: حوالي 17 شهرا

حوالي 17 شهرا الطلبات المسبقة: مباشرة منذ 25 يونيو بسعر 79.99 دولارًا و 99.99 دولارًا

مباشرة منذ 25 يونيو بسعر 79.99 دولارًا و 99.99 دولارًا تاريخ الافراج عنه: 19 نوفمبر 2026، مع التحميل الرقمي المسبق في 12 نوفمبر

19 نوفمبر 2026، مع التحميل الرقمي المسبق في 12 نوفمبر مكالمة أرباح Take-Two التالية: 7 أغسطس

متى سيتم إصدار GTA 6 Trailer 3؟ لا أحد خارج Rockstar يعرف ذلك، ولم يقل Rockstar ذلك. كل تاريخ يتم تداوله هو استنتاج مبني على تاريخ الشركة وليس على أي شيء تم الإعلان عنه. العب الألغاز والألعاب على فوربس إن هذا التاريخ ضعيف، لكن هذا لا يعني أنه بلا بعض الصحة. الوقت سيخبرنا. مقطورتان، يفصل بينهما سبعة عشر شهرًا، تسربت إحداهما مبكرًا وأجبرت روكستار على ذلك. إنها عينة صغيرة للتنبؤ منها، وهي النقطة التي أوضحتها عندما قمت بتشغيل النمط في وقت سابق من هذا الشهر. معظم التوقعات تهبط في مكان ما بين أواخر يوليو ومنتصف أغسطس. نظرًا لتاريخ إصدار اللعبة، فمن المنطقي.

لماذا يعتقد المعجبون أن المقطع الدعائي 3 قريب؟ هناك سببان رئيسيان، وقد تم حل أحدهما للتو. النظرية الأكثر تكرارًا هي أن Rockstar كانت تنتظر نهاية كأس العالم بدلاً من إسقاط مقطع دعائي خلال شهر من التغطية الرياضية المشبعة. تم لعب هذا النهائي في 19 يوليو. لقد أصبح التقويم واضحاً الآن لحدث عالمي آخر سيتحدث عنه العالم. والثاني هو مكالمة أرباح Take-Two في 7 أغسطس. تتمتع Rockstar بسجل حافل في تجميع الإيقاعات الرئيسية حول تواريخ تقارير الشركة الأم، ومقطورة قبل تلك المكالمة من شأنها أن تعطي المديرين التنفيذيين في الشركة شيئًا يشيرون إليه كرمز للنجاح الذي لا يرقى إليه الشك. وهناك أيضا الأساس الذي تم وضعه بالفعل. تم فتح الطلبات المسبقة في 25 يونيو، ووصلت صورة الغلاف والشعار الجديد، وتم إصدار 60 لقطة شاشة معهم. لا تقوم شركة Rockstar عادةً ببناء هذا القدر من السقالات ثم تتوقف.

ما الذي يمكن أن يظهره المقطع الدعائي 3 للعبة GTA 6؟ إذا قمت بإنشاء قائمة أمنيات للمقطع الدعائي الثالث، فسأريد لعبًا ممتدًا (10 دقائق على الأقل) وهو ما لن يجعله مقطعًا دعائيًا حقًا، ولكن أيًا كان. أريد نوعًا من الانهيار في الشخصية من خلال التمثيل الصوتي الحقيقي للعبة. نظرة فاحصة على الموسيقى التصويرية والمناطق المختلفة في عالم اللعبة الحي الضخم. هل هذا يطلب الكثير؟ ربما هو كذلك، ولكن كم سنة مضت منذ إصدار GTA 5؟ أعتقد أن كل شيء مطروح على الطاولة. لقد أظهرت Rockstar بالفعل أنها تستطيع القيام بجزء اللعب. تم التقاط المقطع الدعائي 2 بالكامل داخل اللعبة على جهاز PlayStation 5، وتم تقسيمه بالتساوي تقريبًا بين أسلوب اللعب والمشاهد السينمائية، وهو ما كان بمثابة إجابة متعمدة لكل من افترض أن المقطع الدعائي الأول كان عبارة عن لقطات مستهدفة. ما لم يفعله هو السماح لجيسون ولوسيا بالتحدث مطولاً. مقطورتان، لا يزال الزوجان أقرب إلى الصور من الشخصيات.