GTA 6: Streams stijgen enorm voor rocker Tom Petty uit de jaren 70 dankzij trailer

2 uur geleden

Als je een gamefan bent, heb je inmiddels vrijwel zeker de langverwachte trailer van Grand Theft Auto 6 gezien.

Maar misschien heb je de soundtrack van de teaser niet herkend: een Tom Petty-nummer uit de jaren 80, Love Is A Long Road.

Hoewel de trailer meer dan 100 miljoen keer is bekeken, heeft het nummer ook een enorme sprong in de streams gemaakt.

Sinds de release van de trailer op dinsdag vertelt Spotify aan BBC Newsbeat dat de streams voor het nummer met 36,979% zijn gestegen vergeleken met vorige week rond deze tijd.

De teaser bevestigde dat de game – die in 2025 uitkomt – zich zal afspelen in het door Miami geïnspireerde Vice City en voor het eerst sinds de jaren negentig een vrouwelijke hoofdrolspeler zal spelen, Lucia.

Het is tien jaar geleden dat Rockstar Games Grand Theft Auto 5 uitbracht, de tweede best verkochte videogame aller tijden, na Minecraft.

Tom Petty stierf in 2017 na een accidentele overdosis drugs

De Amerikaanse zanger, die in 2017 op 66-jarige leeftijd overleed, werd in 2002 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame en is waarschijnlijk het meest bekend van nummers als American Girl en Don’t Do Me Like That, die hij uitbracht met zijn band The Heartbreakers.

Love Is A Long Road, voor het eerst uitgebracht in 1989, was Petty’s B-side nummer voor zijn debuut soloalbum, Free Fallin’.

Het piekte dat jaar op nummer zeven in de Amerikaanse hitlijsten en stond slechts op 38 in de Rolling Stone-lijst van zijn 50 grootste hits.

En hoewel het nu meer dan 11 miljoen keer is gestreamd op Spotify, is het nauwelijks een steekje op zijn populairste nummer, Free Fallin’, dat meer dan 600 miljoen keer is gespeeld.

Spotify zegt dat het eerder soundtracks omhoog heeft zien schieten, maar nog nooit zo.

Ter vergelijking: toen Long Long Time van Linda Rondstadt te zien was in de tv-bewerking van The Last of Us, stegen de streams met 4.900%.

En een woordvoerder van de streamingdienst zegt dat de invloed van GTA op het platform niet beperkt blijft tot het nummer van Petty.

Een afspeellijst samengesteld met gamemakers Rockstar is bijna een half miljoen keer geliked sinds de creatie ervan een paar weken geleden.