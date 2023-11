GTA 6-Leak enthüllt große Waffenänderung, die Red Dead Redemption 2 kopiert

Ein neuer Leak zu GTA 6 hat einige interessante Details über die Funktionsweise von Waffen enthüllt und Fans von Red Dead Redemption 2 und Alan Wake 2 werden damit vertraut sein.

Was Grand Theft Auto 6 betrifft, hat Rockstar Games nichts anderes bestätigt, als dass das lang erwartete Spiel in Arbeit ist und das, was wir in früheren Leaks gesehen haben, aus frühem Entwicklungsmaterial stammt.

Abgesehen davon mussten sich GTA-Fans wirklich mit spekulativen Gerüchten auseinandersetzen – einige davon sind wahr, andere völlig falsch. Während wir uns dem Ende des Jahres 2023 nähern, nehmen einige Gerüchte jedoch Fahrt auf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einige Insider noch vor Jahresende mit einer Ankündigung rechnen.

Nun, in den letzten Tagen hat ein neuer Leak begonnen, die Community aufzuheizen und für Aufregung zu sorgen, und er steht im Zusammenhang mit einer massiven Änderung der Funktionsweise von Waffen.

GTA 6 wird das Waffensystem massiv verändern

Richtig, in GTA 6 gibt es bei den Waffen eine gewaltige Veränderung, und Sie werden nicht mehr in der Lage sein, mit neun verschiedenen Waffen auf magische Weise in Ihrer Gesäßtasche herumzulaufen.

Laut einigen Quellen, einschließlich Rockstar Intel und Rockstar Universe haben behauptet, dass GTA 6 ein ähnliches System wie Red Dead Redemption 2 und Alan Wake 2 haben wird. Sie können ein paar Waffen bei sich tragen, müssen es aber andere Wege finden um andere Waffen aufzubewahren.

Wenn Sie mit RDR2 nicht vertraut sind, mussten Sie in diesem Spiel die Satteltaschen Ihres Pferdes verwenden, um mehr Waffen zu transportieren. In GTA 6 müssen Sie also Kofferräume und möglicherweise Rucksäcke verwenden.

Zumindest wird es im Einzelspieler-Story-Modus so funktionieren. Es ist jedoch nicht abzusehen, ob sich das auf das neue GTA Online übertragen lässt.

Auf dieser Seite könnte es etwas problematisch werden, wenn einige Trolle auf kleinere Waffen wie Pistolen verzichten und stattdessen nur Minipistolen und Raketenwerfer tragen. Allerdings müssen wir diese Brücke einfach überqueren, wenn wir dort ankommen.

