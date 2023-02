We hebben al jaren de behoefte aan een manier om de relatieve afmetingen van verschillende telefoons te vergelijken. We hebben gekeken naar het maken van een tool met statische afbeeldingen, maar dat leek nooit de juiste oplossing. In plaats daarvan werkten we samen met onze partners bij Binkies 3D om voort te bouwen op de 3D-viewer die we een paar jaar geleden lanceerden, zodat je twee telefoons naast elkaar kunt bekijken en ze vanuit alle hoeken kunt bekijken.

U kunt kiezen uit een lijst met meer dan 700 (en groeiende) telefoons en ze naast een andere telefoon bekijken. Gebruik gewoon onze reguliere vergelijkingsfunctie, bijvoorbeeld door de iPhone 14 Pro en Galaxy S23 naast elkaar te plaatsen, en je ziet de nieuwe 3D Size Up-knoppen waarmee je direct in 3D-weergave kunt springen.

Let op: onze desktopsite kan de specificaties van maximaal drie telefoons weergeven – er zijn knoppen waarmee je twee ervan in 3D kunt vergelijken met een enkele klik.

We hebben hieronder ook een live demo opgenomen om ons te helpen enkele functies uit te leggen. De eerste is de knop Volledig scherm in de rechterbenedenhoek. Deze weergave bevat ook vier knoppen waarmee u snel kunt schakelen tussen voor-, achter- en zijaanzichten.

Apple-iPhone 14 Pro Ruimte zwart

Zilver

Goud

Donker paars Samsung Galaxy S23 Fantoom zwart

Room

Groente

Lavendel

Als u hierboven niets ziet, zijn er enkele mogelijke problemen. De bovenstaande demo werkt niet als je dit leest op de AMP-versie van onze site. Gebruik deze link om rechtstreeks naar de 3D-formaatvergelijkingspagina te gaan. Een ander mogelijk probleem doet zich voor in Chrome: de 3D-renderer werkt niet als hardwareversnelling is uitgeschakeld (zoek naar ‘Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar’ in de instellingen).

Een ander leuk ding is dat je kunt schakelen tussen verschillende kleuropties voor de twee telefoons. De modellen van Binkies 3D bootsen de kleuren, verlopen en oppervlakteafwerking van telefoons na, zodat je kunt zien hoe elk element – ​​of het nu metaal, glas of plastic is – het licht opvangt terwijl je ze ronddraait.

Omdat dit in 3D wordt weergegeven, heb je de vrijheid om de telefoons vanuit elke hoek te bekijken. Zo kun je verschillen onderzoeken die moeilijk over te brengen zijn met statische foto’s. De kromming van het scherm van een telefoon (en achterkant) – bekijk bijvoorbeeld de Find X5 Pro vs. Galaxy S23 Ultra.

Als u eenmaal op de pagina Maatvergelijking in 3D bent, kunt u met behulp van de zoekvelden eenvoudig het ene model voor het andere verwisselen. De zoekopdracht op deze pagina is gefilterd, zodat u alleen telefoons ziet met 3D-weergaven. Ga je gang en verken.

Laat ons weten wat u vindt van onze nieuwe tool voor het vergelijken van 3D-maten in de commentaarsectie hieronder. Geef ook commentaar als u problemen tegenkomt of suggesties heeft.