Finn Neuhaus (rechts) und SV Herbern II teilten sich die Punkte mit GS Cappenberg um Eric Meier. © Verena Schafflick

Das Halbfinale des Hübner Cups 2023 steht fest. Zumindest auf dem Papier. Denn ob es dazu kommt, wird sich wohl erst am Samstagmorgen entscheiden.

4 Min Lesezeit

21.07.2023 23:42:00

Der letzte Spieltag der Vorrunde des Hübner-Pokals in Cappenberg versprach zwei Duelle auf Augenhöhe: Die beiden A-Ligisten GS Cappenberg und SV Herbern U23 II trafen im Stadtderby aufeinander sowie Werner SC und Eintracht Werne. Aber dieses Mal war es nur in einem Spiel so.

SV Herbern U23 II – GS Cappenberg 2:2 (1:2)

Eigentlich war schon im Vorfeld klar, dass beide Teams am Samstag das Halbfinale erreichen würden. Am Ende ging es nur darum, wer wann antreten muss. Dennoch gaben beide Mannschaften nichts und lieferten ein spannendes Spiel ab. Hier wurde jedoch der Unterschied zu den beiden Spielen gegen den SV Stockum deutlich, die beide Mannschaften deutlich gewannen.

Der SVH II ging bereits nach fünf Minuten durch Tom Paschedag in Führung: Die Cappenberger Hintermannschaft spielte beim Passspiel im Abseits, der Schiedsrichter ließ den Ball korrekt weiterlaufen. Doch GSC wischte den frühen Rückstand ab und glich nur zehn Minuten später nach einer schnellen Kombination von Nils Bußkamp aus.

Bei den Gastgebern aus Cappenberg entwickelte sich immer mehr ein Übergewicht. Allerdings fehlte die letzte Durchschlagskraft, wie bei der Chance von Eric Meier, der an fünf Herbernern vorbeitanzte, am Ende aber scheiterte (36.). Nur wenige Minuten später erzielte er jedoch den Führungstreffer für Cappenberger. Im Zweikampf verwandelte er den gegnerischen Sechzehner in Verteidiger Lennart Heubrock und ließ ihn fallen. Der Schiedsrichter vergab einen Elfmeter. Eine Sache für Justin Schulze Weiling, der sicher einnetzte (40.).

Danach schien es, als könnte GSC mit der Zeit die Führung übernehmen. Herbern II wirkte einfallslos und müde, musste in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt dreimal wechseln. Unter anderem war Kapitän Mirco Kortendick vorzeitig ausgefallen, bei ihm besteht der Verdacht einer Zerrung. Auch Maximilian Rolf und Keeper Levi Kindermann konnten nicht weitermachen. Dennoch vollzog Tom Brinkmann in der 72. Minute den Wechsel und legte den Ball quer auf Jonas Pettendrup, der in den Strafraum lief. Die Leihe der SVH-Erstmannschaft war für Luca Wiegel unhaltbar. Und plötzlich war wieder alles offen – und beide Teams ließen Großchancen aus. Erst scheitert Max Klimecki an Cappenberg vor dem Tor (84.), dann auf der Gegenseite Brinkmann (87.). Am Ende blieb es beim 2:2.

Damit spielt Cappenberg am Samstag um 13 Uhr und Herbern um 15 Uhr. Das war zumindest der Plan. Herbern II werde sich voraussichtlich von der Teilnahme zurückziehen, kündigte Co-Trainer Marian Tüns nach dem Schlusspfiff an. Aufgrund der drei Ausfälle sei die Besetzung zu dünn: „Mir fehlt derzeit die Vorstellungskraft, mit welcher Mannschaft wir morgen spielen sollen. Die Frage ist dann, wie sinnvoll es ist, hier gegen den WSC zu spielen.“ Dennoch zeigte er sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir waren am Dienstag deutlich griffiger in den Zweikämpfen und ballsicherer.“ Auch sein Gegner Daniel Schmucker lobte seine Mannschaft: „Es war ein tolles Spiel. Alles in allem ein gutes Ergebnis.“ Cappenberg trifft auf den FC Nordkirchen II.

SVH: M. Krampe, Kindermann – Spigiel, L. Krampe, Paschedag, Jäger, Eickholt, Kortendick, Heubrock, Rolf, Neuhaus, Brinkmann, Schäfer, Mangold, Overs.

AGB: Wiegel – Klimecki, Bregenhorn, Egert, Schulze Twenhöven, Zinke, Schulze Weiling, Bußkamp, ​​Steinkamp, ​​Sudholt, Harhoff, Stommer, Walnsch, Jäger, Meier.

Tore: 1:0 Paschedag (5.), 1:1 Bußkamp (15.), 1:2 Schulze Weiling (Elfmeter, 40.), 2:2 Pettendrup (72.).

Marc Schwerbrock (links) und Werner SC gewannen gegen Santino Benning und Eintracht Werne. © Verena Schafflick

Werner SC – Eintracht Werne 3:0 (1:0)

Ein ähnliches Spiel wurde beim Werner Stadtderby erwartet. Aber am Ende blieb es ein Ein-Tore-Spiel. Wie bereits am Donnerstag startete auch A-Ligist Eintracht Werne erschüttert in die Partie: Für Aykut Kocabas standen nur 13 Spieler zur Verfügung, am Ende musste er selbst spielen, weil mit Kadir Kavakbasi, Mirac Kavakbasi und am Donnerstag Enes Akyüz drei Stammkräfte verletzt waren.

Der WSC attackierte die Eintracht früh und lief oft gegen den Evenkämper-Torwart, um sie unter Druck zu setzen. Ein Mittel, das zu wirken schien, aber zunächst nicht von Erfolg gekrönt war. Stattdessen ließ der Bezirksligist einige Großchancen aus: In der 12. Minute legte Maurice Modrzik nach einem schnellen Konter den Ball in die Mitte auf Jason Jäger, der mitlief. Doch das scheiterte an Jan Zollinger. Kurz darauf scheiterte Modrzik selbst am Eintracht-Torwart, der den Ball nur zu Jannik Prinz abprallen ließ. Der Mittelfeldspieler wirkte überrascht und konnte nicht schnell genug reagieren.

Doch in der 43. Minute revanchierte er sich: Er schlug einen Ball von Yannick Lachowicz mit der Brust und schoss den Ball flach in die rechte untere Ecke des Tores. Die mehr als verdiente Führung für den WSC. „Ich dachte, wir haben bis zur 40. Minute gut mitgehalten. „Danach war die Luft weg“, sagte Kocabas über den Treffer kurz vor der Pause.

Nach der Pause war das Bild dasselbe: Der WSC drängte nach vorne, brauchte aber viele Chancen. Ein Kritikpunkt von Trainer Kurtulus Öztürk: „Die Chancen wurden nicht gut genutzt, das muss man schon sagen.“ Doch es war der einzige Kritikpunkt des ansonsten zufriedenen Trainers: „Mir war es wichtig, dass die Jungs ihre Positionen wieder halten, es gab einige gute Pressingsituationen.“ Besonderes Lob galt Marvin Stöver. Er belohnte sich aber auch selbst: Mit einem direkten Freistoß erhöhte er auf 2:0 (75.). Den Sack machte die Eintracht dann selbst zu: Burak Balci überraschte Zollinger mit einem Rückpass, der dann ins eigene Tor ging (89.).

Zufriedenheit beim WSC, die Eintracht hingegen freut sich über die Pause: „Die Jungs müssen sich jetzt ausruhen.“ Kocabas verzichtet auf Nachfrage auf eine mögliche Turnierteilnahme am Samstag. „Wir haben es nicht verdient und wir haben nicht mehr das Personal dafür.“

WSC: Linke – Stöver, Y. Lachowicz, Jäger, Schwerbrock, Bozaci, Abdinghoff, Holtmann, C. Lachowicz, Drews, Prinz, Becker, Seifert, Drücker, Modrzik.

Einheit: Zollinger-Albrecht, M. Taeger, K. Kavakbasi, M. Kavakbasi, Sahin, Balci, Benning, Cura, Waldorf, Kocabas, Disdis, Algan.

Tore: 1:0 Prince (43.), 2:0 Stöver (75.), 3:0 Balci (Eigentor, 89.)