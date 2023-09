Berlin. Der Kaffee- und Handelskonzern Tchibo muss einen herben Verlust hinnehmen. Im vergangenen Jahr rutschten die Hamburger tief in die Verlustzone: Unter dem Strich verbuchte man im Jahr 2022 einen Verlust von rund 167 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen. Das gab der Mutterkonzern Maxingvest in einer Stellungnahme bekannt. Der Umsatz blieb nahezu konstant.

Grund für den Rekordverlust sind geringere Gewinnmargen infolge der „dramatisch gestiegenen“ Kosten für Rohstoffe, Energie und Fracht sowie gestörte Lieferketten. Hinzu kam die Kaufzurückhaltung der Kunden. Tchibo-Chef Werner Weber sprach im „Handelsblatt“ von einem „perfekten Sturm“: ​​Die Beschaffungspreise seien deutlich gestiegen – sowohl für Kaffee als auch für Non-Food-Artikel aus Holz oder Bio-Baumwolle.

Tchibo-Chef kündigt Kurskorrekturen an

Gleichzeitig kauften die Menschen nach dem Ende der Pandemie weniger Werbeartikel und die gestiegenen Einkaufspreise konnten nicht weitergegeben werden. Nun werde es Kurskorrekturen geben, kündigte Weber an. „Wir werden uns in Zukunft stärker auf Kaffee konzentrieren“, sagte er dem „Handelsblatt“ – verneinte jedoch einen kompletten Kurswechsel.

Nach eigenen Angaben betreibt Tchibo derzeit rund 550 Filialen in Deutschland, dazu kommen rund 18.700 Depots im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen bundesweit rund 7.250 Mitarbeiter. Allerdings kündigte sie vor einigen Wochen an, rund 300 Stellen abzubauen.

Tchibo wird künftig keine Fahrten mehr organisieren

Auch in anderen Bereichen will der Konzern neu denken. Zukünftig werden keine Reisen mehr vermittelt. „Wir werden die Vermarktung Ende Oktober beenden“, sagte Konzernsprecher Arnd Liedtke auf RND-Anfrage. Seit 1997 bietet Tchibo erstmals Reisen an, das Geschäft hat sich über die Jahre gut entwickelt, hatte zuletzt aber zu wenig Wachstumspotenzial.

„Wir haben uns daher entschieden, uns auf unsere anderen Geschäftsfelder zu konzentrieren.“ Kunden müssen sich keine Sorgen machen, alle über Tchibo vermittelten Reisen werden von den Reiseveranstalterpartnern durchgeführt. Zunächst berichtete die „Lebensmittel Zeitung“ über diesen Schritt.

Liedtke betonte, dass neben dem Fokus auf Kaffee klar sei, dass das Non-Food-Geschäft fester Bestandteil von Tchibo sei – allerdings konzentriere man sich jetzt besonders auf starke Kategorien und werde das Sortiment in anderen reduzieren.

Ist das Geschäftsmodell veraltet?

Dass Tchibo nun nachgibt, wundert Jörg Funder nicht. Das Geschäftsmodell sei etwas veraltet, sagt der Handelsexperte von der Hochschule Worms. „Was früher gut war, muss nicht immer funktionieren“, sagt er. „Jede Woche eine neue Welt: Das war in den 1990er-Jahren sehr erfolgreich.“

Ziel war es, Produkte anzubieten, die für die Kunden immer wieder neu oder überraschend waren – teilweise durch Vorschläge, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. „Kaffee war nicht so wichtig“, sagt Funder.

Doch inzwischen gibt es immer weniger Artikel mit einer solchen Wirkung. Sicherlich spiele auch der Online-Handel eine Rolle, sagt der Universitätsprofessor. Nicht zuletzt stehen Plattformen wie Temu schon lange im Wettbewerb. Darüber hinaus bleibt Ihnen bei diesem Konzept die Ware übrig, die nicht innerhalb der Frist verkauft wird.

Kaufzurückhaltung ist spürbar

Und dann ist da noch die allgemeine Kaufzurückhaltung. Funder hält es für sinnvoll, dass Tchibo nun stärker auf Kaffee setzt. Schließlich halten sich die Deutschen nicht gerade zurück, wenn es um den außerhäuslichen Kaffeekonsum geht – im Gegenteil: Laut einer Umfrage des Deutschen Kaffeeverbandes ist der außerhäusliche Kaffeekonsum seit dem Ende der Corona-Pandemie sprunghaft angestiegen.

Allerdings hat Funder Zweifel, ob das ausreichen wird. „Es ist nicht der große Wurf“, sagt er über die Pläne, sich stärker auf Kaffee zu konzentrieren. Vielmehr bedarf es einer umfassenden Strategie, die beispielsweise die Frage beantwortet, was der Kern der Marke ist, wer die Zielkunden sind – und was der Grund dafür sein sollte, dass Kunden zu Tchibo gehen.

Tchibo blickt optimistisch auf das Jahr 2023

Tchibo selbst erwartet für 2023 eine deutliche Verbesserung – auch beim Ergebnis. „Unsere Margen verbessern sich bereits im laufenden Jahr wieder, da sich unter anderem die Einkaufspreise für Rohstoffe, Transportkosten und der Dollar positiv entwickeln, sowohl bei Kaffee als auch bei Non-Food“, sagt Tchibo-Sprecher Liedtke. Gleiches gilt für die Energiepreise. „Aufgrund dieser Entwicklung und der erwarteten schrittweisen Verbesserung der Geschäftslage im zweiten Halbjahr gehen wir für das Gesamtjahr von einem positiven operativen Ergebnis aus.“