Gruppen ersuchen das Berufungsgericht, Einzelpersonen zu stoppen, die sich an Wahlurnen in Arizona versammeln, um Wähler zu überwachen

CNN

—



Ein Bundesberufungsgericht wurde am Freitagabend gebeten, eine Notverfügung zu erlassen, die Personen daran hindert, sich an Wahlurnen in Arizona zu versammeln, um Wähler zu registrieren.

Die Arizona Alliance for Retired Americans und Voto Latino wandten sich an das 9. US-Berufungsgericht, nachdem ein Richter des Bezirksgerichts am Freitag zuvor ihren Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt hatte.

„Ohne Nothilfe wird die laufende Kampagne der Beklagten zur Einschüchterung von Wählern an Wahlurnen in Arizona fortgesetzt und wahrscheinlich noch schlimmer werden, wodurch die Wähler in Arizona irreparabel ihres Rechts beraubt werden, frei und ohne Einschüchterung mit den Mitteln zu wählen, die das Gesetz von Arizona vorsieht, und den Klägern irreparablen Schaden zufügen und ihre Mitglieder“, hieß es in der Anfrage beim 9th Circuit.

„Die Einschüchterungskampagne der Angeklagten hat bereits zu mehr als einem halben Dutzend Einschüchterungsbeschwerden von Wählern und mehreren Reaktionen der Strafverfolgungsbehörden auf Briefkästen geführt“, heißt es in der Akte. „Die Angeklagten haben einen Großteil ihrer Anstiftung ausgesetzt, als dieser Fall eingereicht wurde, aber jetzt, da das Bezirksgericht den Antrag der Kläger abgelehnt hat, werden sie ihre Aktivitäten wahrscheinlich wieder aufnehmen, sofern dieses Gericht nicht sofort Maßnahmen ergreift.“

Die Organisationen verklagen die Gruppe Cleans Elections USA und ihre Gründerin Melody Jennings und beschuldigen sie, eine Kampagne zur Einschüchterung von Wählern koordiniert zu haben, indem sie die Menschen aufforderten, sich an Dropboxen zu versammeln, um die Wähler zu registrieren.

Die Anwältin der Angeklagten hat bestritten, dass ihre Klienten jemanden dazu ermutigt haben, gegen das Gesetz zu verstoßen, und erklärt, dass die Kläger keine Beweise dafür vorgelegt haben, dass Jennings mit dem Verhalten in Verbindung steht, das die Wähler dazu veranlasst hat, bei Wahlbeamten Beschwerden wegen Einschüchterung einzureichen.

Die Kläger fordern eine Anordnung, die es den Angeklagten verbietet, „sich in Sichtweite von Briefkästen zu versammeln; das Verfolgen, Fotografieren oder anderweitige Aufzeichnen von Wählern oder potenziellen Wählern, von Personen, die Wählern oder potenziellen Wählern helfen, oder von deren Fahrzeugen an oder in der Nähe eines Briefkastens; und von der Schulung, Organisation oder Anweisung anderer, diese Aktivitäten durchzuführen.“