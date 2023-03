tz Welt

Van: Steffen Maas, Elias Bartl

Nicht nur eins, sondern direkt ein Dutzendjugendliche Mädchen sollen im Sleeswijk-Holsteinischen Heide stundenlang een 13-jaarlijkse gequält haben.

In Heide in Sleeswijk-Holstein schockiert een neuerliche Gewalttat onder jugendlichen Mädchen. Eine Gruppe soll een 13-jarige stundenlang gequält haben.

Update van dinsdag, 21 maart 2023, 13:17 Uhr: Auf Nachfrage bestätigt een Sprecherin der Polizei aus Heide den Fall. Obwohl sich die schockierende Tat bereits Ende Februar ereignete, sinds nog nooit van alle beschuldigden gehoord. “Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an”, zegt die Sprecherin.

Als de Vernehmungen wochenlang zien, hoe dan ook met de jongeren Alter der mutmasslichen Angreiferinnen zu tun. Als de beschuldigde minderjarige opmerkt, moet u weten dat er een verzoek is ingediend om de politie te waarschuwen. Dat is een kwestie van schwierigkeiten bij de terminfindung.

Eerste melding van dinsdag, 21. maart 2023, 08:14 Uhr: Heide – Der Schock rund um die grausame Tat in Freudenberg, wo zwei Mädchen die 12 jaar Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet haben sollen, sitzt noch tief. Nun erschüttert erneut een mutmaßliches Gewaltverbrechen onder Mädchen den Norden. Im Sleeswijk-Holsteinisch Heide im Kreis Dithmarschen soll one Gruppe von 14- tot 17-Jährigen eine 13-Jährige stundenlang gequält haben – und die grausame Tortur auf Video festcontenten haben. Dat heeft hij gemeld Sleeswijk-Holsteinische Zeitung (SHZ) slechtst.

13-jarige leeftijd in Heide heeft een lange levensduur: Verbrennungen en Schläge ins Gesicht

Die Details, sterven op de video, das der SHZ vorliegt, zo zien ze, verstören – nicht nurund aufgrund der zeitlichen Nähe zum schrecklichen Todesfall in Freudenberg. Rund ein Dutzend Mädchen soll sich über Stunden an dem 13-jährigen Opfer vergehen.

Als het niet mogelijk is om de cola op de kop te zetten, is het mogelijk dat de grausamen körperlichen Angriffen: Laut der SHZ sind die Angreiferinnen zu sehen, wie sie Zigaretten auf der Wange der 13-Jährigen Zerdrücken, en haar een onderzoek en een uur insichtschlagen. Verzweifelt Versuche unter Tränen, of Nase zu schützen, schitern dabei.

Polizei Ermittelte Die Angreiferinnen – Mädchen in Medizinischer Betreuung

Gegenüber der Zeitung erzählt die Mutter des Mädchens, dat de Folter aufgrund des beherzten Eingreifens eines Passanten werden gestopt. „Er kan de Gefahr erkannt, in der meine Tochter war, hat sie zu sich genommen, as sie ihn um Hilfe bat. Wir sind ihm sehr dankbar“, zegt hij SHZ.

Er zijn schützte das Mädchen wohl, nachdem Angreiferinnen en Opfer beim Anblick eines Streifenwagens der Polizei die Flucht ergriffen hatten. Die Polizei bestätigte jedoch gegenüber der SHZdat de Tatverdächtigen ermittelt seien en aktuell Vernehmungen stattfänden.

Obwohl die schockierende Tat bereits Ende Februar stattfand, voordat sich ihre Tochter aktuell noch weiter in einer Tagesklinik, “wo sich Ärzte um sie kümmern”, wie de Mutter der Sleeswijk-Holsteinischen Zeitung rouw. Als dat zo is, mit dem Fall jetzt den Weg en die Öffentlichkeit zu zo’n, um auf de Gewaltproblematik unter Jugendlichen Aufmerksamkeit zu machen. Laut SHZ wolle sie zudem other Eltern ermutigen, ähnliche Taten ebenfalls zur Anzeige zu bringen.