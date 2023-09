Gruppe bekent zich bij de Branden an der Bahn in Hamburg

In der Nacht auf Freitag brandt er in Hamburg een meer Stellen an der Bahnanlage. Meer Züge gedaald aus. Het Polizei-spricht van een politiek motief.

In Hamburg is de Angabe der Feuerwehr am Freitagmorgen in mehreren Kabelschächten der Deutschen Bahn verbrand. Afbeelding

tandwiel/zwaarlijvig/(dpa) Nach den Branden an der Zugstrecke in Hamburg is een Beekenschreiben aufgetaucht. In een Beitrag vom Freitagmittag op de Indymedia-platform heisst es: «In de Nacht van 7. September heeft in Hamburg de kapitalistische infrastructuur gesaboteerd.» Der Beitrag zou anoniem zijn.