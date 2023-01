Grünheide/Wien/New York – Sanierungsbedürftige Unternehmen drehen sich im Spannungsfeld

Restrukturierung im Fokus/ Zachert Private Equity in der DA-CH-Region tätig; Altkanzler Christian Kern, Martin von Hirschhausen und Dr. Michael Schellenberger als Beiräte bestellt. Treibende Kraft für die auf „Buy-and-Build“-Strategien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Zachert Private Equity GmbH, ihre Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen. Unterstützt wird die Expansion durch den neu besetzten hochkarätig besetzten Beirat: Ihm gehören neben dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern auch der Unternehmer und ehemalige Bankvorstand Martin von Hirschhausen – beide auch als Co-Investoren aktiv – sowie die Vermögensstrukturierungsexperte Dr. Michael Schellenberger.

„Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nimmt derzeit zu, immer mehr Unternehmen geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Viele dieser Insolvenzen könnten vermieden werden“, sagt Olaf Zachert, CEO und Alleingesellschafter von Zachert Private Equity. „Unser Ziel ist es, mit unserem langjährigen Restrukturierungs-Know-how sanierungsbedürftige Unternehmen, insbesondere Traditionsunternehmen, neu auszurichten und nach Möglichkeit zu halten. Hier heben wir uns bewusst von anderen Private-Equity-Anbietern am Markt ab“, so Zachert weiter.

Der Ende 2022 gegründete Beirat von Zachert Private Equity vereint herausragende Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Mit dieser wertvollen zusätzlichen Expertise in unterschiedlichen Bereichen und Branchen stärkt das Unternehmen seine Ausrichtung deutlich. Im Einzelnen gehören dem Beirat an:

Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ): Bevor er drei Jahre in leitender Funktion in der Politik tätig war, war Christian Kern mehr als 20 Jahre in der Wirtschaft tätig und bekleidete mehrere Vorstands- und Vorstandsvorsitzende. Level Positionen in der Energie- und Bahnindustrie in Österreich, der Türkei, Italien und Frankreich. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik war er geschäftsführender Gesellschafter und Eigentümer der Blue Minds Company, die sich auf Investitionen in nachhaltige Technologien konzentriert und in Wien ansässig ist. Im September 2022 wurde er zum CEO der European Locomotive Leasing Group ernannt, die sich im Besitz von AXA und Credit Agricole befindet.

Martin von Hirschhausen, Gründer und CEO der Martin von Hirschhausen AG: Martin von Hirschhausen, spezialisiert auf Vermögensverwaltung und Vermögensstrategie für Familienunternehmer, ist seit über 40 Jahren in der Finanzbranche tätig, davon zweimal als Verwaltungsrat. Zu seiner Expertise gehört auch die Beratung institutioneller Investoren.

Dr. Michael Schellenberger, Rechtsanwalt und Principal Councilor bei CMS Hasche Sigle: Als Wirtschaftsanwalt berät er seit über 15 Jahren Unternehmer, Privatpersonen und Familienunternehmen bei der Vermögensstrukturierung und Vermögensübertragung. Darüber hinaus ist Dr. Michael Schellenberger Vorstands- und Beiratsmitglied verschiedener Stiftungen sowie Autor und Dozent.

„Wir freuen uns sehr, dass wir drei herausragende, international renommierte Persönlichkeiten für unseren Beirat gewinnen konnten“, sagt Olaf Zachert. „Ihre Erfahrung und Ihr Netzwerk werden unsere Investitionstätigkeit maßgeblich voranbringen. Wachstumschancen, die sich aus dem akuten Neuausrichtungsbedarf vieler Unternehmen ergeben, können wir künftig schneller nutzen. Der Dealflow steigt bereits deutlich an“, so Zachert weiter .

Der neue Unternehmensbeirat wirkt aktiv an der Umsetzung der Unternehmensstrategie mit und unterstützt bei laufenden Akquisitionen. Altkanzler Christian Kern: „Wir leben in einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen und gleichzeitig enormer Chancen. In Europa zeichnet sich ein tiefgreifender Strukturwandel ab, der selbst Unternehmen mit langer Erfolgsgeschichte oft überfordert.“ Zachert Private Equity hat durch sein exzellentes Know-how die Voraussetzungen, um Unternehmen in diesem Umfeld effizient zu entwickeln und zu begleiten. Ich werde mich als Co-Investor und Beiratsmitglied aktiv einbringen.“

„Durch steigende Inflation und Zinserhöhungen ist die wirtschaftliche Situation für mittelständische Unternehmen herausfordernd. Daraus ergibt sich immer wieder Restrukturierungsbedarf“, erklärt Finanzexperte Martin von Hirschhausen. „Daher bieten sich Chancen für Zachert Private Equity, Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Als Beiratsmitglied und Co-Investor bringe ich gerne meine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Banken- und Finanzbranche ein sowie mit Familienunternehmen und Unternehmern in der Lage sein.“

„Wir leben in herausfordernden Zeiten. Hohe Inflation, Krisenherde innerhalb und außerhalb Europas, Energiekrisen und klimatische Veränderungen machen es insbesondere für vermögende Personen und Family Offices immer schwieriger, Vermögen langfristig zu erhalten, gewinnbringend anzulegen und zu investieren strukturiert weitergeben Gleichzeitig ist der Wunsch nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Vermögen, der Einhaltung ethischer Standards und einer nachhaltigen Geldanlage weit verbreitet – das gleicht manchmal der Quadratur des Kreises Meine Funktion als Beiratsmitglied der Zachert Private Equity ermöglicht es mir, mein umfangreiches Fachwissen im Bereich der internationalen Vermögensstrukturierung und Vermögensübertragung nun verstärkt auch im Rahmen mittelständischer Beteiligungsfinanzierungen einzusetzen“, sagt Dr. Michael Schellenberger.

