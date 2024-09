Status: 30.09.2024 19:17 Uhr Voor de energietransitie in Duitsland worden grote hoeveelheden water gebruikt. Maar een reeks verbeteringen voor deze technische componenten is niet altijd mogelijk. Dat wordt de toekomstige zoektocht met een nieuwe productiefaciliteit in Hamburg.

von Marc-Oliver Rehrmann

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heeft maandag tijdens de Einweihungsfeier im Stadtteil Rahlstedt auf den Punkt een bericht afgeleverd: „Bis jetzt waren allemaal Elektrolyseure Handarbeit.“ Met de serieproductie kon de productie nu 75 jaar geleden worden afgerond. „Dat is het eindresultaat“, zei de Kanzler.

Electrolyzers zijn de technische ingenieurs, met dezelfde wasmaterialen en de reeks nieuwe beschikbaar. De Kanzler is een blijvertje in de toekomst: „Duitsland en Europa zijn bereid om deel te nemen aan deze strategische ontwikkelingen, maar zijn zich niet bewust van veel andere landen. Als we weten hoe we ze moeten bouwen, kunnen we ze zelf produceren.“

Klimaatbescherming blijft behouden door de afwezigheid van gas en olie. Als Alternative binnen schreeuwde viel Bereichen Wasserstoff. De belangrijkste Fragen en Antworten. dhr

„Einer der weltweit moderne standorte“

Het productiepakket in Hamburg is gebaseerd op de Wasserstoff-Spezialisten Quest One – een VW-tour. In het nieuwe werk – Gigahub is verwijderd – werden serieel en geautomatiseerd proces hersteld, zodat stapels werden hersteld. Deze gelten zijn als technologische Herzstück eines Elektrolyseurs. „Met onze grote hub zullen we hier in Hamburg een moderne wereld hebben voor onderzoek, ontwikkeling en productie van elektrolysetechnologie in Europa“, aldus de auteur van het onderzoek van Quest One, Robin von Plettenberg. Er zijn ambities: “We zullen tegen eind 2050 de opwarming van de aarde van de gasuitstoot voorkomen.”

Quest One is gebaseerd op een van de volgende Geschäftsmodell uit. Zorg voor het afval en de afvalstoffen voor de zware en structurele productie van de lucht- en verzendkosten, zoals bij Plettenberg.

Wird Wasserstoff aus Wasser won, nennt man das Verfahren: Elektrolyse. Dit is een chemische reactie, waarbij beide elektrische stroom genereren, en het water in het water wordt gescheiden van het water en het water van het afvalmateriaal. De uitgebreide technische Anlage nennt man Electrolyzer.

Momenteel zijn er veel grote elektrolyzers in Europa. In Rotterdam is de energiecentrale van Shell een Wasserstoff-Anlage met een vermogen van 200 Megawatt. Hamburg plant een installatie met 100 Megawatt, die vanaf de zomer van 2025 zal worden gebouwd voor de volgende generatie Kohlekraftwerks Moorburg.

Omdat het project nog niet is voltooid, vindt er geen seriële ontwikkeling van de technologie plaats. Shell investeert ruim een ​​miljoen euro in de Rotterdamse Anlage. Allereerst een reeks fertigaties die in Hamburg-Rahlstedt de kosten deutlichen konden laten dalen – en die Menge een grünem Wasserstoff grimmige steigen.

„Wichtiger Beitrag zum Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft“

„Wie hier elektrolysestapels produceren sinds het kernelement van de grondstoffen die worden gebruikt in industriële materialen“, zou in het Duits de Hamburgse First Citizen Master Peter Tschentscher (SPD) kunnen zijn. Met een gecombineerde elektrische installatie van ruim één gigawatt gedurende het jaar wordt de Quest One ook ingezet voor de hoge kwaliteit van de watervoorziening.

Grauer Wasserstoff is geen Lösung

In een paar branches zal Wassersstoff worden weggespoeld – ze zullen worden gebruikt in de chemische industrie. Bislang wird der Wasserstoff alldings auf Basis von Erdgas won, inclusief klimaatvriendelijke CO2-uitstoot. Deze technische veranderingen zijn bijzonder nuttig – en het gebruikte water is relatief gunstig. Als we de klimabilanz meer zien, is de wasserstof, de grijze Wasserstoff, die niet meer loskomt van de energiewende.

Stattdessen soll klimaatvriendelijk groen water is erg stil. Alles is in de eerste plaats gebaseerd op technologie. Bovendien is het grüner Wasserstoff actief en funff Mal teurer als grauer Wasserstoff.

Hamburg heeft een geweldig plan

Hamburg krijgt een haven en een drehkreuz voor groene wasserstoff. Als de productiesanlage in Moorburg de Port-Terminals ophaalt, moet de groene waterstof naar Schiff uit de hele wereld naar het Noord-Duitse transportgebied worden vervoerd. Dit betekent dat de haven over een eigen pijpleidingennetwerk beschikt, waardoor de industrie in Hamburg van grote hoeveelheden water kan worden voorzien.

