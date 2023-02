Grüner Spitzenkandidat Jarasch: Keine Gnade

Stand: 08.02.2023 16:43 Uhr

Bettina Jarasch will für die Grünen Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden und auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Doch im Wahlkampf muss sie feststellen, dass der Wind rau ist – und nicht jeder versteht sie.

Von Griet von Petersdorff, rbb

„Mut zur Veränderung!“ ruft sie von der Bühne in Berlin-Schöneberg. Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, ist im Wahlkampfmodus. Die 54-Jährige mit dunklen Locken, grünem Schal und einem Akzent, der ihre bayerische Herkunft verrät, will Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Die Rede ist entscheidend, man merkt, dass sie es ernst meint. Der studierte Philosoph und überzeugte Katholik ist gläubig. Sie spricht von einer besseren Welt und ist überzeugt, dass dies nur mit großen klimapolitischen Veränderungen zu erreichen ist.



Hier auf dem Winterfeldmarkt in Schöneberg fällt ihr der Wahlkampf leicht. „Ich habe schon gewählt, grün natürlich“, versichert ein Marktbesucher. Die bildungsbürgerlichen Grünen-Wähler gehen hier gerne einkaufen. Es gibt regionales Obst und Gemüse, würzigen Käse, Olivenöl – oft teuer und von hoher Qualität. Für Jarasch ist es ein Heimspiel, sie lacht oft, wenn sie mit den Marktbesuchern spricht, sie lächeln zurück. Ihre Flyer werden gerne angenommen.

Aber auch hier in der „Wir-alle-wählen-Grün-Idylle“ kann es ungemütlich werden. „Was ist toll am Krieg?“ fragt plötzlich eine Frau. Dann schimpft sie über die angebliche Kriegsbegeisterung der Grünen.

„Nichts ist großartig am Krieg“

Jarasch ringt kurz mit sich. „Krieg hat nichts Großartiges“, sagt sie und erklärt geduldig, dass der einzige Weg, dies zu tun, darin besteht, Waffen gegen Putin einzusetzen. Zwei Tage später ergibt sich eine ähnliche Situation. „War mongers“, ruft ihr jemand zu – und macht einfach weiter. Nicht allen an der Basis gefällt, was die politische Führung der Grünen macht. Jarasch muss das auch erleben.

Jedenfalls: Im Wahlkampf gibt es keine Gnade, und der Ton zwischen ihr und der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey wird rauer. Das ist eigentlich kein Wunder, denn Jarasch, derzeit Bürgermeister für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, will Giffey von der Spitze verdrängen. Aber die Tatsache, dass die beiden gleichzeitig gemeinsam regieren müssen, macht es kompliziert. Sie führen die rot-grün-rote Koalition mit Klaus Lederer von links an.

Das heißt: Tagsüber sitzen sie in den Gremien zusammen, sind zur Zusammenarbeit verdammt, aber bei Diskussionsveranstaltungen fliegen Fetzen. So geschehen bei der Sitzung in der Industrie- und Handelskammer. Giffey distanzierte sich klar von den grünen Plänen, die Zahl der Parkplätze zu halbieren. Woraufhin Jarasch ihr vorwarf, Koalitionspartner offenbar nach Belieben wechseln zu wollen. Es folgte ein kurzes Wortgefecht, das auch zeigt, dass es zwischen den beiden Spitzenkandidaten zerstritten ist.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die CDU führt derzeit mit Abstand. Aber danach ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Umfragen liegen Giffey und Jarasch nur knapp auseinander, mal liegt Giffey vor Jarasch, mal umgekehrt. Da die Christdemokraten womöglich keinen Koalitionspartner haben, werden die beiden Politiker wohl untereinander um die Berliner Führung kämpfen.

Wenn Giffey Wahlkampf macht, kommen Leute auf sie zu und erzählen ihr von ihrer pflegebedürftigen Mutter oder dass sie sechs Monate im Rathaus auf einen Hochzeitstermin warten musste. Jarasch passiert das nicht so leicht, sie wirkt freundlich und nahbar, aber auch akademisch und distanziert.

Ihre These, dass eine fortschrittliche Klimapolitik mit Abwärme und erneuerbaren Energien auch die soziale Spaltung überwinden kann, ist nicht sofort für alle nachvollziehbar. Aber jeder versteht, dass die Grünen immer weniger Autos in der Stadt wollen. Das macht sich der politische Gegner gerne zunutze, wie es CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner formuliert: „Wir lassen uns das Auto nicht verbieten.“

Das Hin und Her rund um die prestigeträchtige Friedrichstraße wird immer wieder vom Gegner herausgeholt. 500 Meter der Straße wurden mitten im Wahlkampf zur Fußgängerzone. Damit ist die Friedrichstraße sowohl für den Autoverkehr als auch für Radfahrer gesperrt. Statt Autos gibt es Sitzgelegenheiten und viel Grün. Der Abschnitt war bereits gegen den Willen zahlreicher Händler gesperrt worden. Dann erzwang ein Gerichtsbeschluss die Wiedereröffnung der Straße. Nun wird es auf Betreiben von Jarasch wieder versiegelt. Offenbar wollte sie sich auf und ab durch die autofreie Friedrichstraße drängen.

Kein Platz für ökologische Fragen

Beim Wahlkampf in Marzahn-Hellersdorf trifft Jarasch auf Menschen, für die das Auto kein Thema ist, weil sie es sich nicht leisten können. Das Rote Kreuz verteilt Essen und eine lange Schlange bildet sich. Die Spitzenkandidatin grüßt freundlich, die Wartenden grüßen zurück, scheinen aber nicht zu wissen, wer sie ist oder haben andere Sorgen. Eine Frau sagt ihr, dass sie ihre Handschuhe verloren hat. Jarasch glaubt, dass vorn am Stand welche stehen. Sie haben auch Schals und Mäntel gesehen. Dieses Mal wird neben Lebensmitteln auch Kleidung von Mitarbeitern des Landratsamtes gespendet. Sie durchsuchten ihre eigenen Schränke.

Jarasch ist gerührt von diesem Engagement. Sie schnappt sich eine Kiste voller Äpfel und verteilt sie, wobei sie betont, wie gesund sie sind. Dann redet sie mit den Freiwilligen, sie lobt, dass sie ihre Freizeit opfern, sie spricht vom Teilen und dass es einfach glücklicher macht. Da ist sie in ihrem Element. Der Unterschied zwischen Arm und Reich stört sie offensichtlich. Das scheint nicht der richtige Ort für globale ökologische Fragen zu sein.

Dass sie nach etwas mehr als einem Jahr Arbeit in der Regierungskoalition erneut in den Wahlkampf muss, sieht sie als Ausnahmesituation. Schwer für alle, sagt sie. Doch ihrem Ziel, Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden, kommt sie viel früher als gedacht näher.