Berlin

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat sich gegen die US-Pläne ausgesprochen, die ukrainische Armee mit Streumunition auszustatten. „Ich lehne die Lieferung von Streumunition ab. Sie ist zu Recht geächtet“, sagte Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur.

Stattdessen forderte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag die Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine und die Unterstützung der von Dänemark und den Niederlanden geführten Kampfjet-Allianz bei Logistik und Ausbildung.

Hofreiter forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, beim bevorstehenden Nato-Gipfel klare Aussagen dazu zu machen. „Es ist wichtig, dass Scholz beim Nato-Gipfel mit Blick auf Waffenlieferungen ein Zeichen setzt – gerade angesichts der schwierigen Situation an der Front“, sagte er. „Nachdem wir so lange gezögert haben und dadurch der russischen Armee erlaubt haben, die Front so stark zu befestigen, sollten wir daraus lernen und schneller werden.“

Beratung zur weiteren Unterstützung

Gestern kündigten die USA an, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern, die auch von Russland in Angriffskriegen eingesetzt wird. Die über dem Boden explodierenden Bomben verteilen ihre Projektile über größere Gebiete. Da viele von ihnen oft nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen auch nach dem Ende der Feindseligkeiten als Gefahr für die Zivilbevölkerung. Deutschland und 110 weitere Länder haben sie deshalb mit einem internationalen Abkommen verboten, dem die USA, die Ukraine und Russland nicht beigetreten sind.

Am Dienstag und Mittwoch werden die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten beim Gipfel im litauischen Vilnius über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Die Regierung in Kiew hat Deutschland zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aufgefordert, die 500 Kilometer entfernte Ziele erreichen können. Die Bundesregierung hat es bisher nicht zur Verfügung gestellt, da damit auch russisches Territorium erreicht werden kann.

Hofreiter fordert logistische Unterstützung

Großbritannien hingegen ist das einzige NATO-Land, das bereits Storm-Shadow-Marschflugkörper stationiert hat. „Sie helfen der ukrainischen Armee. Mit ihrer Unterstützung können sie die Nachschublinien der russischen Armee schwächen und deren Waffendepots zerstören“, sagte Hofreiter. „Wenn die Briten Marschflugkörper liefern, sehe ich keinen Grund, warum Deutschland das nicht auch tun könnte.“ Er forderte die rasche Entwicklung von Taurus-Trägerraketen für die ukrainischen Mig-29-Kampfflugzeuge.

„Man könnte auch versuchen, mit Schweden zu vereinbaren, dass sie ihre Gripen-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, auf denen Taurus-Marschflugkörper montiert werden können“, sagte Hofreiter. Für die Lieferung amerikanischer F-16-Kampfflugzeuge durch die Koalition forderte er logistische Unterstützung aus Deutschland, die Bereitstellung von Flugplätzen und Ausbildungshilfe. Die Bundesregierung beteiligt sich bislang nicht an dieser Koalition.

Der Grünen-Politiker führte den schleppenden Fortschritt der ukrainischen Gegenoffensive auch auf die Zurückhaltung Deutschlands bei Waffenlieferungen zurück. „Die Menschen haben so lange auf die Lieferung von Kampfpanzern und Schützenpanzern gewartet, dass die russische Armee in der Lage war, die Front vollständig zu verminen und zu befestigen. Und die Tatsache, dass die Unterstützer der Ukraine nicht genug Material geliefert haben, damit die Ukraine die Luftüberlegenheit auf ihrem Territorium aufrechterhalten kann, kann dazu führen.“ macht es noch schwieriger.