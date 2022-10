Grünen-Politiker – Fifa muss WM-Vergabe überdenken

Die Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen in Katar werden seit Jahren kritisiert. (AFP)

Die doppelte Vergabe im Jahr 2010 – an Russland 2018 und Katar 2022 – war nach Angaben der Politiker durch Korruption bestimmt. Und schon damals hat die FIFA den Menschenrechten und der Arbeitssicherheit nicht die Bedeutung beigemessen, die sie haben sollten. Alle Forderungen, sich auf verbindliche Ziele bei der rechtlichen Umsetzung der Vergabe zu einigen, wurden bisher zurückgewiesen.

Eine Besserung sei auch künftig nicht in Sicht, ergänzten die Grünen-Politiker. Die nächste WM findet 2026 neben Kanada und den USA in Mexiko statt. Dort sind laut einem UN-Bericht in den letzten zehn Jahren mindestens 100.000 Menschen verschwunden. Auch staatliche Stellen sind zentral in den Drogenkrieg in Mexiko involviert. Auch hier gab es keine Vereinbarungen zwischen der Fifa und dem Gastgeberland, wie die Menschenrechte geschützt werden sollen. Die Fifa ist nicht glaubwürdig und verliert jeglichen Anspruch auf den selbst verliehenen Fairplay-Status.

Diese Botschaft wurde am 30.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.