Grünen-Chef Omid Nouripour hat die scharfe Kritik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an Iranis geübt

„Annalena Baerbocks Kurs für härtere Sanktionen findet zunehmend Unterstützung in der EU“, sagte Nouripour der „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). Dabei seien die „klaren Worte“ der Kanzlerin hilfreich.

„Die unverschämten Drohungen des iranischen Regimes sind hohler Bullshit und zeugen von der Angst vor Druck aus Deutschland, vor allem aber vom Mut der eigenen Bevölkerung“, sagte Nouripour, der selbst iranische Wurzeln hat. Scholz hatte am Wochenende das Mullah-Regime ungewöhnlich scharf kritisiert. Forderungen nach mehr Härte gegenüber dem Iran kamen derweil aus der CDU. „Die Sanktionen müssen beim Regime selbst ansetzen“, sagte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der „Rheinischen Post“. Die Revolutionsgarden gehörten auf die EU-Terrorliste. „In Deutschland ist es längst überfällig, das Islamische Zentrum in Hamburg zu schließen.“ In der Iran-Debatte im Bundestag in der vergangenen Woche kritisierte er die Bundeskanzlerin dafür, dass sie sich bisher nur in einem Tweet geäußert habe und forderte ihn auf, persönlich über die Lage und die deutsche Iran-Politik zu sprechen: „Ich begrüße, dass er das jetzt getan hat, und ich unterstütze ihn was er gesagt hat“, sagte der CDU-Politiker. „Entscheidend ist jetzt, dass dem Wort der Bundeskanzlerin zum ‚Widerstand‘ gegen die Gewalt des Mullah-Regimes gegen die eigene Bevölkerung auch politisches Handeln folgen muss keine abschreckende Wirkung haben und die Gewalt des Regimes weiter zunehmen wird“, sagte Röttgen.

