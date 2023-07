Omid Nouripour fordert ein stärkeres Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität in Deutschland. „In Deutschland gibt es ein Problem mit der organisierten Kriminalität. Nicht nur bei den sogenannten Clans, sondern auch bei der Mafia wie z. B. die italienische ‚Ndrangheta. Wir können nicht länger tatenlos zusehen“, erklärt der Grünen-Chef in der „Bild am Sonntag“.

Grünen-Chef will mehr Polizisten mit Migrationshintergrund einstellen

Laut Nouripour werde die Polizei zu oft vernachlässigt. Er fordert daher eine Aufstockung des Personals. Es brauche „deutlich mehr Polizisten, um strukturell gegen die Formen der Kriminalität vorzugehen.“

Insbesondere sollen mehr Einsatzkräfte mit Migrationshintergrund eingestellt werden. „Die Länder müssen deutlich mehr Polizisten einstellen, die selbst migrantische Wurzeln haben, die in benachteiligten Gebieten aufgewachsen sind, die die Muttersprache der Opfer oder Täter sprechen.“

Der Grünen-Politiker möchte außerdem die Präventionsmaßnahmen ausbauen, damit weniger junge Menschen in die Kriminalität abrutschen.

Nouripour kritisiert Bundesinnenminister Faeser

Der Parteichef der Grünen kritisiert zudem, dass Bundesinnenminister Faeser zu wenig für den Bevölkerungsschutz tue – insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels.

„Wenn es um die innere Sicherheit geht, müssen wir uns unbedingt auch stärker auf den Bevölkerungsschutz konzentrieren“, betont Nouripour. Es müsse mehr in Feuerwehr und THW investiert werden – trotz der Finanzierungsfrage.

„Es ist klar, dass extreme Wetterereignisse und die damit verbundenen Katastrophen wie Waldbrände oder Überschwemmungen weiter zunehmen werden. Der Innenminister muss sich stärker mit diesen Themen befassen.“