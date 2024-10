Startpagina Politiek

van: Tadhg Nagel

Drucken Teilen

Ik ren rond in de US-Wahl, Trump ligt in Wisconsin, knapp voor Harris. Eén partij zou kunnen deelnemen aan het rennen en scheiden. Die Democraten zijn gealarmeerd.

Washington, DC – In de VS-Wahlen zijn ze verwikkeld in een onderlinge race tussen de Republikeinse Donald Trump en de Democratische leiders in Kamala Harris ab – vooral in de federale staat Wisconsin. Die Groenen, een partij die normaal gesproken een nebenrol speelt in de Amerikaanse politiek, zouden hier een afzonderlijk signaal kunnen zijn.

De nieuwe regering van de Trafalgar Group, die in 1079 in de verdeelde Swing State-fractie terechtkwam, Trump met een klap van 1,1 procent van de aandelen voor Harris. Würde de Wahl morgen stattfinden, würde Trump demnach 47,1 Prozent der Stimmen erhalten, während Harris 46 Prozent erreichen würde. Unentschlossen waren etwa 3.8 Prozent der Befragten, während 3.1 Prozent sich für “other” entschieden.

Is de Amerikaanse regering bezig met het uitvoeren van een gevecht – Wird Harris in Wisconsin belegerd?

Deze lessen worden geleerd uit de informatie over de omgeving van de Marquette School of Law, die Harris in Wisconsin heeft ontwikkeld vanuit 4 punten voor Trump. Kijk op de actieve Wahlindex op de website van de Amerikaanse politiek De Heuvel Gibt Harris einen Vorsprung von 1,3 Prozentpunkten, met 49,4 Prozent der Stimmen gegenüber 48,1 Prozent für Trump.

De Amerikaanse Democraten en Kamala Harris maken massaal deel uit van de Groene Partij van de VS. © IMAGO/Rob Schumacher/De Republiek

Hoewel de Democraten in Wisconsin niet zouden kunnen overleven, zouden ze dat ook niet kunnen. De staat is op de hoogte van de sogenannten „Blue Wall“ (Blauwe Muur), een groep staten in het noordoosten en westen van de VS, die gescheiden is van Harris‘ Siegchancen. Maar een van de grootste belangen van de Amerikaanse Democraten ligt niet open voor de Republiek.

De republikein is niet Harris‘ eigen probleem

De “Groene Partij van de Verenigde Staten” (GPUS), de groene partij van de VS, bereidt de Democraten voor, die een bericht ontvangen van de Amerikaanse portalen Politiek zegt. Omdat de partijen in Wisconsin geen kandidaten hebben voor lokale aangelegenheden en landerijen, zullen ze hun overwinning in Wisconsin tijdens hun leven kunnen voortzetten.

De erneute Kandidatur der Grünen-Politikerin Jill Stein herinnert zich haar rol, die ze acht jaar lang speelde: als democraat Hillary Clinton de staat verloor vanwege Trump, was dat alles. Trump had al 23.000 stemmen verloren en was de 31.000 stemmen waard, die Stein erkende als kandidaat voor de Groenen.

De Groenen hebben meer Amerikaanse Wahlen-beeinflusst – Harris krijgt een enorme aanval

Sinds het jaar 2000 hebben de Groenen een hervorming voor de Democraten doorgevoerd, Al Gore dar, indem siene Bemühungen, den Weltschutz zum zentralen Wahlkampfthema zu machen, wiederholt untergruben. De huidige kandidaat van de GPUS, Ralph Nader, die in Florida bijna 100.000 stemmen heeft, was buitengewoon machtig in het huidige Wahlkampfgebiet. De staat ging met de Republikeinen mee, die met George W. Bush de presidenten verlieten.

Beeld van een carrière: Kamala Harris streeft naar president in de VS Maak foto’s

Terwijl de Grüne Partei nu een kleinere prozentsatz van de Amerikaanse Wahlerschaft is, is er sprake van een grote uitstroom van de US-Wahl. Dat is waar de Democraten recht op hebben. De partijen onderzoeken, die u bekeert, vergoeden systematisch de GPUS-vorgeht, wie Politiek schreibt. Dit zijn de redenen voor de ontwikkeling van communicatiedeskundigen, en ook de kandidaten kunnen deelnemen aan het traject. Deze kunnen niet ongemerkt zijn. “Die Democraten zijn bereid om in onze campagne te infiltreren en hen te infiltreren en te bespioneren”, zeggen ze. “Dat stinkt naar Himmel.” (tpn)