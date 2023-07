Leider sind Sie kein Statistiker. Natürlich hält dich das nicht auf. Millionen Menschen sind keine ausgebildeten Stylisten und gehen trotzdem jeden Tag bekleidet aus dem Haus, und auch ohne Philosophiestudium stellt man sich manchmal Fragen nach der Bedeutung. Und wenn man ohne herausragende Statistikkenntnisse in einem Saal in Chemnitz sitzt und auf der Bühne Dinge gesagt werden, die man in allen deutschen Talkshows gehört hat, dann fängt man an, sagen wir mal: Rechnen.