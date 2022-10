Grüne nach der Niedersachsenwahl: Ein Erfolg mit Warnsignalen

Analyse



Die Grünen haben in Niedersachsen Rekordergebnisse erzielt. Doch so richtig glücklich kann die Partei nicht werden. Denn in der Ampel und auch in den eigenen Reihen könnte der Druck weiter steigen.

Von Tina Händel, ARD-Hauptstadtstudio

Sie jubeln in den ersten Reihen bei der Wahlparty in Hannover. So soll es sein, wenn man ganz vorne steht. Aber weiter hinten wird es zurückhaltender. Kein Wunder: Sie hatte mit etwas mehr gerechnet, am liebsten mit einer Verdopplung des Ergebnisses von 2017. „Natürlich hätten wir uns ein paar Stimmen mehr erhofft“, sagt Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang an diesem Abend in ihrem Interview-Marathon dem Berliner Bundesamt .



Die Parteiführung weiß, dass der verhaltene hannoversche Jubel einige Risiken birgt. Da ist zunächst der noch stärkere Druck auf die Berliner Koalition: Die FDP reagiert bisher auf Wahlniederlagen und sinkende Umfragewerte damit, an Ampeln stärker zu wirken und im Idealfall die Grünen vor sich herzutreiben. Diese Strategie dürften die Liberalen auch nach dem Desaster in Niedersachsen fortsetzen. Das haben Parteichef Christian Lindner und andere bereits am Wahlabend angedeutet.

Nur nicht zu viel mit der FDP streiten

Und die Grünen? „Ich drücke der FDP die Daumen, dass sie reinkommt“, sagte Omid Nouripour dem Koalitionspartner am frühen Abend in einem Fernsehinterview. Dieser Wunsch mag auch im Interesse der Partei selbst gelegen haben. Die grüne Führung betont nun auffällig oft, dass man „gemeinsam“ agieren wolle. Nouripour spricht bei der Ampel von einem „Vertrauensverhältnis“. Die Koalitionspartner scheinen sie zu beschwören, nicht noch nervöser und gespaltener aufzutreten.

Denn gerade dieses zuletzt ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Grünen und FDP konnte einen weiteren Vertrauensverlust kaum verkraften. Es gibt einfach zu viele Themen, bei denen beide stecken geblieben sind. Und die Zeit drängt, zum Beispiel in der Kernkraftwerksfrage.

Hinter den Erwartungen zurückbleiben

Auch die Grünen selbst sind nicht so stark wie erhofft: Mehr als 20 Prozent wären Umfragen zufolge in Niedersachsen im Sommer denkbar gewesen. Vieles deutet darauf hin, dass die Partei im Herbst und Winter einen weiteren Abstieg antreten wird: Ihre Bundesminister, allen voran Wirtschaftsminister Habeck, verlieren in Umfragen, wie der jüngsten ARD-DeutschlandTrend, ihre sehr hohen Beliebtheitswerte. Die Arbeit der Ampel wird insgesamt immer kritischer gesehen.

Bisher sind vor allem Habeck und Baerbock so etwas wie Superstars ihrer Partei und ihre heimlichen Vorsitzenden. Kohlekraftwerke wieder am Netz, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und mehr – die Basis nahm es überraschend gelassen. „Muss aufhören“, das war die Grundstimmung. Wahlerfolge und Umfrageergebnisse glätteten die Lage.

Auch innerhalb der Partei gibt es Streit

Doch in den vergangenen Wochen hat die Kritik innerhalb der Partei zugenommen. Ende der Woche, beim Bundesparteitag in Bonn, könnten die sonst so zahm gewordenen Grünen lauter werden. Und die Kritik betrifft vor allem den Kurs der beiden Minister im Rampenlicht.

Mit einem Eilantrag versuchen zahlreiche Abgeordnete, die Ausgrabung von Lützerath zu verhindern. Der AKW-Streckbetrieb sei eine „getarnte Laufzeitverlängerung“, kritisieren die Berliner Grünen. In der öffentlichen Wahrnehmung hätten die Regierungsmitglieder „den Bezug zur Lebenswirklichkeit der allermeisten Menschen verloren“, bescheinigt ein Antrag, der deutlich mehr Hilfszahlungen fordert. Und selbst über die Frage, wie die Bundesregierung mit dem russischen Angriffskrieg umgehen soll, gibt es inzwischen Streit innerhalb der Partei.

Wenn die Grünen in Hannover einer Koalition beitreten, werden sie in 12 der 16 Bundesländer regieren. Aber Governance hat auch einen Preis – die Wissenschaft nennt es die „Kosten des Herrschens“. Und dieser Preis scheint in Krisenzeiten sogar noch höher zu sein. Für die Grünen ist die entscheidende Frage vielleicht nicht, wie es ihnen jetzt geht, sondern wo sie am Ende dieses Winters stehen.