Nuri Sahin geeft DAZN een interview. De streamingdienst is gebruikt, wat betekent dat het grootste tv-pakket nieuw is. ©IMAGO/Eibner

In de toekomst van de DFL en DAZN op TV-Rechter der Bundesliga heeft zich een urgente gebeurtenis voorgedaan. Das Medien-Unternehmen is de winnaar van de prijs.

De veiling is een van de grootste TV-Rechtpakketten van de Fußball-Bundesliga die niet meer te vinden is. Met de hulp van het Duitse Instituut voor Strafrecht (DIS) met de kosteneffectieve internetzender DAZN in het kader van de Duitse Fußball League met juridische ondersteuning.

Nieuwe Poker op TV-rechten

Het enige wat u hoeft te doen is DAZN nu in uw eigen pokerervaring met de straight sky. Geniet van de dag van het geweldige pakket met de games op zaterdag om 15:30 uur en tijdens de feestdagen tijdens het Relegation Party.

“DAZN is een erfenis, dat het oordeel zal worden gegeven aan de gunsten entschieden hat”, zei een spreker van de wereldburgers. “We kijken ernaar uit om u weer te zien, want DAZN is de beste partner voor de DFL, voor de maatschappij en voor Duitse voetbalfans.”





Het bedrijf heeft in de uitbestedingssetzung met de DFL de DIS ingevoerd. Na ernstige aanvallen en gevolgen zal de juridische goedkeuring in het juridische kader voor de tv-rechten van de Bundesliga worden verlengd – dat is het resultaat van de juridische oplossing. De veiling van de nieuwe dagen is recht in half april tot nu toe en we zullen binnenkort weer beginnen.

Rechtevergabe soll in Kurzer Zeit start

Der Schiedspruch heeft een deel van de Wirkung een Rechtskräftige Urteils. DIS-Entscheidungen zijn voor ordentlichen Berichten nur wegen formeel Verstöße anfechtbar. De DFL heeft hier een duidelijk inzicht in, vanwege het duidelijke begrip van het proces en de rechtszekerheid, „dat alle aspecten van het proces zowel worden geaccepteerd als geaccepteerd.“ Zo ziet de herfst eruit.

Sky en Lothar Matthäus hebben het grootste tv-pakket, maar niet afzonderlijk. ©IMAGO/Nico Herbertz

“We willen graag de juridische aspecten van het rechtssysteem begrijpen voor kennis,” zegt Sky met dit in gedachten. Sky is in de eerste plaats op de hoogte van de wet, maar nu is de wet definitief.

Bankbürgschaft soll gefehlt haben

DAZN en DFL zijn betrokken bij de eerste dag van de veiling en bij een bankbedrijf. De Auseinandersetzung werd ausgebrochen, nadat de DFL na dpa-Informationen das TV-Rechte-Packet B voor de Spielzeiten 2025/26 tot 2028/29 en de Pay-TV-Provider Sky is gesloten. Konkurrent DAZN behauptetetete, de DFL heeft verdomd zijn Duitse besseres Angebot abgelehnt, weil een kurzfristigdes Bankbürgschaft nicht innerhalb aines zu erlangen oorlog.





De DFL heeft het strikte pakket van Angaben wettelijk overgenomen. De Angebote von DAZN is niet langer in staat om de Ligaverband-erklärt te gebruiken. Het volledige Rechte-Paket bevat 196 Live-Spiele pro Saison. De overige live-wedstrijden bevinden zich in de betaaltelevisiepakketten C met de Topgames tegelijkertijd om 18.30 uur en de Super Cup, evenals D met de zondagspelen. Zusammen sinds das 113 Live-Spiele.

Klachten bij het Schiedsgericht zijn nog in behandeling

De klacht in het strafrechtsysteem is een kwestie van registratie, en in de schikking van de DFL worden de gevolgen van de schade en van alle ontvangen klachten vastgesteld. Bovendien is DAZN verantwoordelijk voor de registratie van de audiovisuele mediarechten van de 1e en 2e Fußball-Bundesliga, die onderworpen is aan wettelijke vereisten voor de gerechtelijke procedures van de DIS.

