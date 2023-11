Grote naam in gesprek!: Übernimmt ein Weltmeister Kaiserslautern? | Sport

Dat is een ware sensatie!

Miroslav Klose (45) is trainer-kandidaat bij 1. FC Kaiserslautern.

Darüber-berichtenset “Sky”.

De Pfälzer hatten am Donnerstag überraschend Aufstiegstrainer Dirk Schuster (55) is overleden. De FCK verloor drie Liga-wedstrijden in Folge, maar staat nog steeds midden in de 2e League en in de DFB-Pokal-Echtelfinale.

Lees Sie auch

FCK Geschäftsführer Thomas Hengen zei: “Je kunt geen vrije tijd plannen. Die Trennung is ons allemaal sinds de mislukking. Als een mens van de Meinung is, dan is het richtig, dan zal het man zijn.”

Is Klose er nog?

De Ex-Stürmer is een Lautern-Legende, erzielte in 147 Pflichtspielen für den FCK 52 Tore (28 Vorlagen). Dit was het geval tijdens de Oostenrijkse Erstligisten SCR Altach tätig, wurde im März nach nur fünf Pflichtspielsiegen in 24 Partien entlassen. Samen met Klose treedt hij op bij FC Beieren als U17-coach en als co-trainer van Hansi Flick bij de professionele trainer-opleiding.

Durf je daar? Heel Engeland discussieert over DIESE Szene Quelle: BILD

Neben Klose schreeuwt voor iedereen Michael Wimmer als heißer Trainer-Kandidat in Kaiserslautern. Der steht alldings noch bei Austria Wien unter Vertrag.

De ploeg zal onder leiding staan ​​van co-trainer Niklas Martin en Oliver Schäfer, Torwarttrainer Andreas Claus en teammanager Florian Dick die zondag in Magdeburg aanwezig zullen zijn op het feest. “Overdag leven we nog steeds en we zullen blijven genieten van onze tijd”, legt Hengen uit.