Grote Fahndung – Londen: Terrorverdächtiger aus Gefängnis entkommen

Flughäfen und Häfen-waarschuwingen

Na de vlucht in de Mittwoch heeft de politie een grote invloed op de zaken. Bevorder het, de frühere militaire macht kan zich verzoenen in het land van de verlassen. Flughäfen en Häfen zijn gealarmeerd. Het probleem is dat een Hinweise gebeten is, maar je wordt gewaarschuwd dat de Mann niet verder gaat dan de Notruf die je ziet. Als u eenmaal uit de oven bent gekomen, kunt u het beste krijt gebruiken. Voordat u met de Mann begint, bombardeert u een militaire basis met uw doel. Er streitet sterven Vorwürfe ab.