De grootste Hamburgse modeontwerper Karl Lagerfeld (85†) keert binnenkort terug naar zijn geboortestad. Na 1933 werd het in Hamburg geboren Lagerfeld een promenade in de binnenstad.

De nieuwe Karl-Lagerfeld-Promenade zal in de Alstervloot liggen tussen de Adolphsbrücke en de Nieuwe Muur 75, zo meldt de NDR. Lagerfeld ging voor een vakantie naar de Neuenmuur toen er oorlog was in Hamburg. De Buchhandlung Felix Jud soll er als signaal „intellectuelles Delikatessengeschäft“ bezeichnet haben.

Waar u in geïnteresseerd bent: Rätsel um Modeschöpfer: War War Karl Lagerfeld wirklich?

Omdat de fashionisten de SPD, CDU en FDP in gedachten hebben, zijn zij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Promenade in de algemene context. Formeel mag zich niet onthouden van een Senaatsvergadering, hier worden de regels van alle zaken gesignaleerd om ervoor te zorgen dat Zustimmung wordt gewaarschuwd.

Modeontwerper Karl Lagerfeld werd geëerd met een promenade in Hamburg (Archivbild). dpa Modeontwerper Karl Lagerfeld werd geëerd met een promenade in Hamburg (Archivbild).

Op 19 februari 2024 vieren we het jubileum van Lagerfeld. Dan is de Promenade makkelijker te openen. (mp)