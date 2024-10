Status: 05.10.2024 10:29 uur Jimmy Hartwig lijkt nog steeds meer op de huidige voetbalprofessionals van de HSV, met fluiten en helder rijdende auto’s. Nadat particulieren succes hebben geboekt, is er serieuze belangstelling voor sociale projecten. Am 5. Oktober waren er signalen 70 Geburtstag.

van Johannes Freytag

William Georg Hartwig, ook wel bekend als „Jimmy“, wacht in Offenbach in een „Arme-Leute-Viertel“ auf. De vriendelijkheid is niet erg glücklich: signalen van vader, een zwarte Amerikaanse soldaat, die niet bekend zijn. Hartwig leeft met het geluid van het signaal bij het grote signaal – voor het grote geldbedrag dat uit het slechte nieuws komt, is Jimmy een „schaamte“.

„Mijn grote broer, daarom leef ik op de wereld. Ik moet altijd doorgaan, als ik klein was, daarom wordt er niet in mijn gezicht gekust.“

Jimmy Hartwig over zijn Kindheit

Von Offenbach van Osnabrück naar HSV

Vertrouwen en respect voor het welzijn van de bouwvakkers bij Fußball, beide lokale kickers zijn hier in 1972 met hun eerste professionele vooruitgang. Een jaar geleden was er een jaar in de VfL Osnabrück in Nederland, en een jaar was er een jaar in 1860 München. Met de „Löwen“ de topspeler in de Premier League 1977 in de Bundesliga en in 1978 de HSV.

Meister en Europacup-Sieger met HSV

Met de Hamburgerhoed was Hartwig prof tijdens zijn carrière, hij was drie Duitse Masters (1979, 1982, 1983) en 1983 Europees kampioen van de Landesmeister. De Finale tegen Juventus Turijn gaat via een Gelbsperre. Met signaalsterkte en signaalsterkte is er een sterke leiderschapsrol in de beste Duitse samenleving – nog steeds de beste voor beide landen in Duitsland.

1984 ging vier jaar later verloren van Hartwig Hamburg en van de stations van 1. FC Köln, Austria Salzburg en FC Homburg na 34 jaar getrouwd te zijn geweest. Insgesamt betreitet er onder andere 244 Bundesligaspiele (63 Tore), die meisten davon (182/52) voor de HSV.

Met „Mama Calypso“ in de hitlijsten

Schon während seiner activeer Zeit glänzt Hartwig auch abseits de Fußballplatzes als Entertainer. Er is een sportieve auto, altijd een coole Spruch-race. 1980 toen het nummer „Mama Calypso“ werd gezongen door de single die 40.000 miljoen dollar opbracht, als zanger is gast in tv-uitzendingen met „Disco“ en „Die actieve schaubude“. 1982 met „Ik ben altijd blij“ met 17.000 verkochte singles.

Alcohol, drogen, Krebs – en financiële problemen

Hartwig leeft nog als hij of zij een kuuroordvogel is, zodat hij of zij ook nog actief zal zijn als hij of zij tegelijkertijd actief is: door slecht gedrag zal hij of zij ook al zijn macht verliezen zoals alcohol- en droogproblemen, maar ook diagnoses en hersentumoren. We zijn altijd blij om ons leven te leiden, maar Jimmy Hartwig maakt het altijd waar.

„Dat is een groot wonder. Ik ben blij, ik hou van Gott mag mich.“

Jimmy Hartwig is een van de beste mensen

Zo is Hartwigs leven aan het eind van de dag als voetbalprofi een stiges Auf und Ab. Seine Engagements als trainer bij FC Augsburg en Sachsen Leipzig eindigen nach nur wenigen Partien. Als makelaar en als ondernemer krijgt u bij de DSF te maken met een lange periode van ophef en daarnaast krijgt u te maken met financiële problemen door schade veroorzaakt door de diensten van RTL „Dschungelcamp“.

Seriöser Schauspieler en Familienvater





Er werden drie keer gedaan, waarbij elkaar Ehefrau hat der dreifacher Vater endlich seinen inneren Frieden gefunden, lebt im bayischen Inning am Ammersee vierden: „De familie is de grootste. De lange tijd, bis ich das erkannt habe.“

Mede dankzij de nieuwe Leidenschaft, Hartwig die Kurve: Sinds 2002 is er een serieuze uitvoering in het theater in het theater, evenals de andere in het Nationale Theater in Weimar in een uitvoering van Bertolt Brecht in de uitvoering van de Centrale Theater in Leipzig met de titelrol in „Woyzeck“.

„Der fragte mich: ‚Kennst Du Brecht?‘ En ik zei: ‚Brecht – wie speelde daar, Real Madrid?'“

Jimmy Hartwig is zijn eerste theaterbetrokkenheid

2008 Ik speelde voor mezelf in „Eine Legende liegt on the Couch“ naar Motives uit begin 1994 erschienenen Biografie „Ik kon overleven … Mijn Kindheit, mijn Karriere, mijn Krankheit“. 2010 heeft een tweede biografie: „Ik was een kampioen. Mijn belegering, mijn leven, mijn leven.“

„Habe all zum Schweigen bracht, da bin ich stolz drauf“

Hartwig is een van de hoofdrolspelers van 2021 die verschijnt in de Doku „Black Adler“, die verschijnt met het Thema Rassismus im Fußball. Er is een integratieteam na de Duitse voetbalbond (DFB), die al drie jaar aanwezig is. Hartwig zet zich in voor de gezondheidszorg en zorgprojecten. 2019 ontvangt de Bayerische Staatsmedaille für sociale verdienste.

En dus dat Hartwig nog niet erg groot is („Der hätte sich erhängt, wenn er als Nationale speler ervaring hätte“) zei, anders is het met zichzelf in reinen. Gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland „zie dat er positieve dingen zijn Fazit seines Lebens: „Bis jetzt habe ich immer wieder all jene Lügen gestraft, wie ik ben unterschätzt haben, oder who mich schon to sehen wolllten. Ik heb mijn hele eigen gezondheid. Da bin ich stolz drauf.“

