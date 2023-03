De ineenstorting van de Silicon Valley Bank wordt beschouwd als het grootste bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008

De op technologie en start-ups gerichte Silicon Valley Bank (SVB) in de VS werd vrijdag gesloten door toezichthouders nadat spaarders zich haastten om hun geld op te nemen vanwege zorgen over de financiële gezondheid van de bank. Volgens een aankondiging van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hebben de Californische toezichthouders de controle over de deposito’s van de geldschieter overgenomen en de activa overgedragen aan een nieuw opgerichte entiteit, de Deposit Insurance Bank of Santa Clara.

SVB, een grote bank voor door durfkapitaal gesteunde bedrijven, was eind vorig jaar de 16e grootste geldschieter in de VS, met ongeveer $ 209 miljard aan totale activa en $ 175,4 miljard aan deposito’s. Volgens marktanalisten staat de geldschieter de laatste tijd echter onder druk vanwege de angst voor een recessie, hogere rentetarieven en een vertraging van de markt voor beursintroducties. Deze factoren maakten het moeilijker voor start-ups om extra geld op te halen en brachten bedrijven ertoe hun deposito’s op te nemen bij SVB en vergelijkbare kredietverstrekkers.

Eerder deze week kondigde de bank aan dat het $ 1,8 miljard had verloren op de verkoop van activa in een poging kapitaal aan te trekken om de uitstroom van deposito’s te compenseren, en was van plan om ongeveer $ 2,25 miljard aan nieuwe aandelen te verkopen. De aankondiging leidde echter tot meer opnames. Als gevolg hiervan kelderden de aandelen van de bank op donderdag met 60% en op vrijdag nog eens met 60% in de voorbeurshandel. De FDIC werd gedwongen om in te grijpen en de verkoop stop te zetten omdat spaarders hun geld zo snel opnamen dat de insolventie van de bank onvermijdelijk werd, zeggen marktexperts.

De FDIC zei dat de SVB-kantoren maandag weer opengaan, zodat verzekerde spaarders deposito’s kunnen opnemen. Volgens toezichthouders was echter 89% van de deposito’s van de bank niet verzekerd, waardoor er nu mogelijk miljarden dollars zijn gestrand. Volgens bronnen bij Reuters is het bureau momenteel op zoek naar een andere bank om te fuseren met SVB om ongedekte deposito’s veilig te stellen.









De ineenstorting van de op technologie gerichte geldschieter en de mogelijke gevolgen ervan zijn veel besproken op sociale media. Een Twitter-gebruiker stelde voor om SVB over te nemen’en een digitale bank worden,” trekt veel reacties. Onder hen was er een van Twitter-eigenaar Elon Musk, die schreef dat hij is “openstaan ​​voor het idee.”

Het faillissement van de SVB wordt beschouwd als de grootste ineenstorting van het Amerikaanse banksysteem sinds de implosie van Washington Mutual, de gebeurtenis die leidde tot de financiële crisis van 2008. De ineenstorting van de SVB heeft al voor schokgolven gezorgd op de Europese en Aziatische aandelenmarkten, die vrijdag kelderden toen investeerders Amerikaanse bankaandelen begonnen te verkopen vanwege liquiditeitsproblemen.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT