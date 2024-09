Berlijn. Lange tijdsperioden zijn afhankelijk van de resultaten van de herziening van de BSW-begrotingen. U zult zelf meer geld uitgeven. Uw socialisatie is overrascht.

Drie erfenissen van land, drie van hun erfgoed: de liefde voor de Sahra Wagenknecht van het land (BSW), dat is het begin van het jaar Partijbestuur bekanntgab. Vanuit de Stand voerde de Partei de ex-links-politie in een grootschalige campagne op de Boden. “Diplomatie statt Kriegstreiberei”, forderte Sahra Wagenknecht auf zahlreichen Oost-Duitse Laternenmasten.

Na de Wahlen: Komt de “Grumble” Koalitie?











Maar wie zou dit kunnen doen? Met 1,4 miljoen euro startkapitaal voor het nieuwe politieke besluit in januari 2024 in het partijspectrum. De weddenschap tijdens de jaarlijkse Duitse jubileumeditie in de zomer bedroeg 8,2 miljoen euro. Mitgliedsbeiträge speelt alles wat een rol speelt. De BSW voldoet aan strenge regels met betrekking tot de Aufnahme von Nieuwe ingangen. Zuletzt hatte de Partei nur 900 Mitglieder. Zum Vergleich: Die Grünen hatten zu Beginn des Jahres 130.000.

BSW-Großspender: Aus 20.000 wurden 5,1 Millionne

Wel wordt de bijdrage van het BSW-startkapitaal beschikbaar gesteld aan degenen die het geld ondersteunen. 90 Prozent der 1,4 Millionen Euro sollen durch small Beträge sisterammengekommen sein. En bereits in januari 2024 spraken over de penningmeester van iemands leven „Ephepair“, die maar 50.000 euro kostte. Doe geen moeite met Lotte Salingré en Thomas Stanger. Als je online post, geef je allebei 5,1 miljoen euro uit.

Ook interessant

In een ZDF-Doku vertellen beiden nu over de camera voor hun beweging. Tweemaal 20.000 euro heeft man vor der Partygründung uitgegeven. “We kunnen ook meer bestellen”, zeiden beiden. Wochen später meldden zich Penningmeester Ralph Suikat, en fragment: “Was das serieus gemeint mit der Million?”

Voordien waren die linkse vleugel: “De oorlog van de grote Bruch”

Ze zijn serieus en onhoudbaar, maar de partijen hebben ook miljoenen. Mitte März stamde uit de ZDF die Hälfte des BSW-begrotingen van Ehepaar Stanger/Salingré. „Jullie zullen gelukkig zijn in de stad, wij zullen tenslotte deel uitmaken van het feest”, zei Stanger tegen ZDF.

Ook interessant

De 67-jarige en 61-jarige vrouwen woonden in een huis in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Deze mensen zijn beiden loyaal aan elkaar en hebben een sterke partijrelatie, zegt Sahra Wagenknecht in de Wahlkämpfen gene zur Schau: OestermoerasAnti-AKW-demo’s en Permakultur van een Spaanse Finca passen in een groenlinkse omgeving, dus zo zal ZDF altijd zijn. Maar met de Russische Einmarsch in de Oekraïne en der damit verbundenen Zeitenwende kam “der große Bruch” met bisherigen Parteien, dus Stanger.

Auf de Frage nach der AfD lacht de Grossspender

Teilte Wagenknecht in ihrem Buch “die Selbstrechten” noch gegen Marotten “skurriler Minderheiten” gegen eine angebliche Identiteitsbeleid Linkse partijen, waar het “Manifest voor Vrede”, de Spender-Ehepaar vom BSW überzeugte. Driver en Feministe Alice Schwarzer zijn al een petitie gestart voor het vredesverdrag tussen Oekraïne en Rusland.

Wagenknechts BSW kunnen uit hun Standing Follower komen in de nieuwe Bundesländern. Ihr Budget dafür hieelt sie den sie dem einem Ehepaar.

© image/Revierfoto | IMAGE/Review foto

“Uiteindelijk hebben we een heldere, sterke stijl voor u Vredevol en Verhandlungen“, aldus Salingré in ZDF “Als de Linke gelukkig is, zullen we van de Waffen houden, zullen we een partij hebben met meer van de AfD, zullen we gelukkig zijn, nee, maar we zullen niet.” Infrage was gekomen, lacht Stanger. “Definitiv nicht, nein”, antwoordde zijn vrouw.

Ehepaar entlastet Vorwürfe der false Einflussnahme

Het Ehepaar staat in de Dokumentatie zelf, obwohl dat zowel t-online-Recherchen den Spendingrekord einer Eenzaam persoon in het verleden en 20 jaar geleden. Eigenzinnig, een man die incognito blyben, een kleine Sonderstellung zu erhalten, dus Stanger.

Maar wel met behulp van de steun van de BSW tijdens de Gründung. De speculaties over de herkunft des Partijbegrotingen reichten vom Kreml bis zu unterschlagenem SED-Vermögen.

Vreemde groene ruimtes “in een garage” – je kunt er miljoenen van zien

Partijen zijn sindsdien legaal geworden in Duitsland in onbeperkte hoogte, maar boven de 10.000 euro boven de Bondsdag. Zuletzt zou de AfD voor de illegalere partij van Annahm vrijlaten. Mededirecteur Alice Weidel droeg 132.000 euro van elkaar bij Schweitzer Geldgeber aanvaard. De Parteiengesetz verbiedt alle anonieme uitgaven.

Vreemde dingen kunnen een miljoen dollar waard zijn. De bank heeft er een wettelijke basis voor, dus het geld is legaal. „En ja, het is tatsächlich in Deutschland verdient, in Deutschland versteuert“, staat er ZDF.

Hauptstadt Inside door Jörg Quoos, hoofdredacteur van de FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik – meinungsstark, exclusief, relevant. Met meer informatie over de Nieuwsbrief wil ik hierover geïnformeerd worden.

Stanger is bedrijfseigenaar en chauffeur bij het signaalbedrijf „MA Lighting Technology GmbH“ Millions. Voor evenementen zoals het Eurovisie Songfestival of Rammstein-Konzerte zijn liefer sein Geschäft Steuereinheiten, Feuerwerk of Konfettiregen. ‘Wir haben sterft Bedrijf in een garage beschikbaar. We zullen ook een geweldige ervaring met u hebben, „zo kunt u lezen“ t-online „. We zullen u graag weer verwelkomen in 2022 met 15 miljoen euro beschikbaar.